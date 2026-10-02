韓 양궁 자존심이 있지, 한-일전은 절대 안 져! '노메달' 굴욕 없었다, 혼성 단체전 일본 꺾고 동메달 획득

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[스포츠조선 이현석 기자]동메달을 두고 펼친 한-일전에서는 한국 양궁이 웃었다.

강채영(현대모비스)-김제덕(예천군청) 조가 2일 일본 아이치현의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 혼성 단체전 동메달 결정전에서 아사쿠노-나카니시(일본) 조를 5대1(39-35, 37-37, 37-35)로 제압했다. 한국은 이번 승리로 혼성 단체전에서 동메달을 목에 걸며 자존심을 챙겼다.

한국은 이번 대회 혼성 단체전 2연패를 노렸었다. 2022년 항저우 대회에서 임시현-김우진 조가 혼성 단체전 초대 챔피언에 올랐었다. 강채영-김제덕 조는 뜨거운 기세로 2연패를 도전했으나, 4강전 패배 후 동메달 결정전 승리로 3위에 만족해야 했다.

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1세트부터 한국이 확연히 앞섰다. 김제덕이 9점과 10점, 강채영이 10점을 연속 쏘며 39점, 일본의 35점을 앞서며 1세트를 챙겼다. 2세트는 백중세다. 한국이 X10을 쏘며 37점을 쓸어담았고, 일본은 9점 3발과 10점 1발로 37-37, 동률을 이뤘다.

운명의 3세트, 일본이 8점을 연속 쏘며 흔들렸다. 한국은 9점을 연속 쏘며 응수했다. 한국의 마지막 발, 강채영이 X10으로 마무리했다. 일본을 따돌리고, 37-35로 따돌리고 5대1 승리를 챙겼다.

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두 선수는 혼성 단체전 출발이 좋았다. 두 선수는 랭킹 라운드에서 뛰어난 기량을 선보였다. 남녀 개인전 1위인 김제덕과 강채영의 점수를 합산한 리커브 혼성 단체전 랭킹 라운드 합계 1378점으로 대회 신기록을 작성했다. 16강전에선 알 사다 마흐메드-마하 조(카타르)를 6대0(39-34, 35-28, 39-34)으로 가볍게 제압했다.

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8강전에서 5대3(39-39, 37-38, 39-36, 39-36)으로 이겼다. 하지만 4강에서는 중국에 발목을 잡히고 말았다. 1세트부터 흔들렸다. 32-37로 중국이 1세트를 챙겼다. 2세트는 흐름을 찾는 듯했다. 하지만 중국의 집중력이 조금 앞섰다. 36-37로 패했다. 반전이 필요한 3세트였다. 하지만 시작부터 격차가 벌어졌다. 중국이 9-10을 쏜 반면 한국은 8-8이었다. 34점을 쏜 한국은 37점을 쏜 중국에 3세트마저 내주며 완패했다. 다행히 동메달을 따내며 노메달로 경기를 마치지 않았다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com