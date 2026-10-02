'와' 인사하더니 끝났다…단 7초면 충분! 이현지, 한판승으로 4강 진출 [나고야 LIVE]

유도 이현지, 순식간에 한판승 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 +78kg급 8강전. 대한민국 이현지가 태국 톤탄 삿짜뎃을 상대로 한판승을 따내고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 단 7초면 승부를 가리기에 충분했다.

이현지(19)는 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 78㎏ 이상급에서 톤탄 삿자뎃을 한판승으로 제압했다.

7초만에 경기가 끝났다. 곧바로 넘겨버리며 한판승을 따냈다.

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이현지는 2025년 바리시 그랜드슬램과 도쿄 그랜드슬램 모두 1위를 달렸고, 세계선수권대회에서도 3위에 입상했다. 이번 아시안게임 유도 금메달 기대주로 꼽히고 있다.

유도 김종훈, -90kg급 준결승 진출 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 -90kg급 8강전. 대한민국 김종훈이 중국 한치를 상대하고 있다. 결과는 김종훈이 승리하며 준결승 진출. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

한편, 남자 90㎏급 김종훈은 16강전에서 인도네시아의 마데 사스트라 다르마를 만나 29초만에 한판승을 거뒀다. 8강전에서는 중국의 한치를 절반과 유효를 각각 얻어내면서 준결승 진출에 성공했다.

남자 100㎏급 한주엽도 4강에 안착했다. 몽고의 체렌바트 간에르덴을 상대한 한주엽은 1분21초에 유효 한 개를 따냈다. 이어 2분33초에 한판승을 이끌어내며 승리를 잡았다. 8강전에서 중국의 황푸춘을 상대로 유효승을 따내며 4강에 올랐다.

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여자 78㎏급 김민주도 우즈벡시스탄의 예카테리나 토카레바를 한판승으로 잡아 4강 진출에 성공했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com