'韓 요트 GOAT' 하지민, 8년 전 아픔 훌훌 털었다! 예선 벌점 판정 딛고 통산 4번째 금메달 쾌거[아시안게임]

하지민 AG 요트 '금빛 도전' (가마고리[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 딩기 1인승 경기. 한국 하지민이 경기 전 손 인사하고 있다. 2026.10.2 image@yna.co.kr(끝)

하지민 AG 요트 딩기 1인승 금메달(가마고리[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 1인승 경기 종료 후 금메달을 획득한 하지민이 밝은 표정으로 복귀하고 있다. 2026.10.2 image@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 요트계의 'GOAT' 하지민(해운대구청)이 개인 통산 아시안게임 4번째 금메달을 목에 걸었다.

하지민은 2일 일본 아이치현 가마고리 가이요 요트 항구에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 요트 남자 딩기 결승 레이스에서 9점을 기록하며 전체 1위에 올랐다. 2010년 광저우, 2014년 인천, 2018년 자카르타-팔렘방대회에서 1인승 딩기 요트 레이저 종목 3연패를 휩쓴 하지민은 지난 2022년 항저우대회에선 은메달을 따내며 아쉽게 4연패를 일구지 못했으나, 8년 만에 다시 시상대 맨 위에 섰다.

하지민은 예선 1차 레이스를 3위로 통과했으나 상대 선수의 진로를 방해했다는 항의로 실격 처리되며 벌점 19점을 떠안았다. 첫 경기부터 유일한 지우개 찬스를 소진한 하지민은 단 한 번의 실수나 자연의 변덕으로 탈락할 수도 있는 위기 상황이었지만, 이어진 레이스에서 1위만 세 번 기록하는 압도적인 기량으로 예선을 결국 1위로 끝마쳤다.

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예선 1위 성적으로 벌점 없이 결승 시리즈에 오른 하지민은 벌점 7점을 받은 2위 니컬러스 배지 홀리데이(홍콩)를 2점차로 뿌리치고 1위를 따냈다. 카이롤니잠 아펜디(말레이시아)가 14점으로 동메달을 챙겼다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com