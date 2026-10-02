핵이빨 → 반칙패 "석연찮은 판정" 이게 무슨 말? 대륙의 적반하장…中 네티즌 "부끄러운 줄 몰라"

탕징. 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 박상경 기자] 적반하장이 따로 없다.

2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 70㎏급에 출전했다가 반칙패 처리도니 탕징(중국)에 대한 비난이 들끓고 있다.

탕징은 지난 1일 아이치국제아레나에서 열린 8강전에서 마에다 린(일본)과 맞붙었다. 경기 시작과 동시에 마에다가 누르기를 시도하자 탕징은 마에다의 왼쪽 팔을 깨물었다. 중단 선언까지 20초 가량 팔을 물린 마에다는 심판에게 항의했고, 왼쪽 손목 부근에 이빨 자국을 확인한 심판은 탕징의 반칙패를 선언했다.

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이후 탕징은 이해할 수 없는 행동을 펼쳤다. 심판으로부터 반칙패를 선언 당한 뒤, 이해할 수 없다는 듯한 제스쳐를 취했다. 이날 경기 해설에 나선 2008 베이징올림픽, 2016 리우올림픽 동메달리스트 나카무라 마사토는 "힘껏 물지 않는다면 저런 자국이 남을 수 없다. 마에다가 상당히 아팠을 것"이라고 지적했다.

탕징은 경기 후 믹스트존 인터뷰를 거절한 채 대회장을 빠져 나갔다. 일본 매체 다이제스트는 '탕징은 인터뷰 요청에 노 라고 말한 뒤 자리를 떴다. 패자부활전에도 나서지 않았다'고 전했다.

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중국 소후는 탕징의 반칙패에 대해 '석연찮은 판정'이라고 평가했다. 매체는 '탕징이 마에다와 엉키는 과정에서 실수로 팔에 물린 자국이 남았을 뿐'이라고 주장했다. 그러나 중국 네티즌들은 해당 기사에 '변명은 집어치워', '사람을 무는 게 실수인가', '부끄러운 줄 모른다', '징계를 내려야 한다' 등의 비난 댓글을 달고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com