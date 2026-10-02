'미쳤다' 韓 유도 대형 사건 예고, 인사하고 끝! 허리후리기 한 방으로 '7초 전광석화' 한판승...이현지, 금메달 청신호 떴다→김민종도 준결승 좌절

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[스포츠조선 이현석 기자]이현지가 금메달을 위한 엄청난 여정, 그 시작을 알리는 한판을 선보였다.

이현지(용인대)는 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 78kg+급 8강전에서 태국의 사자뎃 톤탄을 상대로 7초 만에 허리 후리기로 한판을 따내며 준결승에 올랐다.

이현지는 이날 경기에서 인사 직후 곧바로 허리 후리기를 시도했는데, 상대를 완벽하게 한판으로 제압하며 곧바로 경기를 마쳤다. 압도적인 경기력을 선보인 8강전이었다.

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한국은 이날 김종훈이 90kg급 16강과 8강에서 승리하며 준결승에 올랐다. 남자 100kg 초과급에서도 한주엽이 몽골의 체렝바트 간에르데네를 한판승으로 꺾고 8강에 올랐다. 한주엽은 이후 황푸천까지 제압해 준결승 진출까지도 무난히 올랐다.

여자 78kg급에서는 김민주가 8강에서 토카레바 에카테리나(우즈베키스탄)를 제압해 4강 진출을 확정했다. 한국은 남자 100kg초과급에서 김민종은 8강에서 투르보예프 무자파르베크에 한판을 내주고 패하며 4강에 오르지 못했다.

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한국은 앞서 1일에는 한국 유도 여자 대표팀 간판 허미미(경북체육회)가 여자 57kg급 금메달을 따내며 활약했다. 허미미는 2024 파리 올림픽 은메달을 딴 한국 여자 유도의 간판이다. 한국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 재일교포 출신 허미미는 2021년 한국 선수로 뛰는 모습을 보고 싶다는 할머니의 유언에 따라 한국 국적을 택했다. 허미미가 아시안게임 개인전에 출전한 건 이번이 처음이다.

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남자 81㎏급 우승 후보로 꼽혔던 이준환(포항시청)은 아쉽게 결승 진출에 실패했지만, 동메달을 목에 걸었다. 2022년 항저우 대회에서 은메달, 2024년 파리 올림픽에서 동메달을 딴 이준환은 이번 대회를 통해 첫 국제종합대회 금메달을 노렸으나 아쉬움을 남겼다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com