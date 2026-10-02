'韓 유도 충격' 금메달 유력했는데, 통한의 한판패…100㎏ 이상급 김민종, '항저우 金'에 패배 [속보]

8강전에서 패한 김민종 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 +100kg급 8강전. 대한민국 김민종이 우즈베키스탄 무자파르베크 투로보예프를 상대로 한판을 내주며 패한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

한판 내주는 김민종 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 +100kg급 8강전. 대한민국 김민종이 우즈베키스탄 무자파르베크 투로보예프를 상대로 한판을 내주고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 예상치 못한 한판패가 나왔다.

김민종(26)은 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 100㎏ 이상급에서 우즈베키스탄의 무자파르베크 투로보예프에게 한판패를 당했다.

투로보예프는 3년 전 열린 아시안게임 금메달리스트. 시작부터 난적을 만났다.

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초반 탐색전을 이어가며 지도 두 개를 받은 김민종은 투로보예프의 공세를 이겨내지 못하며 안뒤축걸기에 한판패를 당했다.

김민종은 패자부활전으로 향하며 동메달을 노리게 됐다.

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한편, 앞서 열린 유도 여자 78㎏ 이상급에서는 이현지가 7초만에 태국의 톤탄 삿잦뎃을 한판승으로 제압하며 4강 진출에 성공했다.

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남자 90㎏급 김종훈은 16강전에서 인도네시아의 마데 사스트라 다르마를 만나 29초만에 한판승을 거뒀다. 8강전에서는 중국의 한치를 절반과 유효를 각각 얻어내면서 4강 진출을 일궈냈다.

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남자 100㎏급 한주엽도 8강에 안착했다. 몽고의 체렌바트 간에르덴을 상대로 2분33초에 한판승을 이끌어내며 승리를 잡았다.여자 78㎏급 김민주도 우즈벡시스탄의 예카테리나 토카레바를 한판승으로 제압하며 4강 무대를 밟는다.

나고야=이종서기자 bellstop@sportschosun.com