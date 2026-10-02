"조금 더 반짝반짝한 색깔을 원했는데, 경기력이 그렇지 못했다" 금메달 대신 동메달 목에 건 '1등 콤비' 김제덕-강채영 "변명은 하지 않겠다"[오카자키 현장]

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]"조금 더 반짝반짝한 색깔을 원했는데, 경기력이 그렇지 못했다."

진한 아쉬움이었다. '1등 콤비' 강채영(현대모비스)과 김제덕(예천군청)이 동메달을 목에 걸었다. 강채영-김제덕 조는 2일 일본 아이치현의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 혼성 단체전 3-4위전에서 일본을 5대1(39-35, 37-37, 37-35)로 이겼다. 혼성 단체전은 2022년 항저우 대회부터 정식 종목으로 채택됐다. 임시현-김우진 조가 종목 첫 금메달을 목에 걸었다. 대한민국은 2연패에 도전했지만 동메달에 만족해야 했다.

리커브는 기계의 힘을 빌리지 않는 전통 활을 사용하는 종목으로 자타공인 우리나라가 최강이다. 하지만 이번 대회에서는 부진한 모습이다. 전관왕 석권에 도전했지만, 여자 단체전에 이어 혼성 단체전에서도 금메달에 실패했다.

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강채영-김제덕 조는 강력한 우승후보로 평가받았지만, 4강에서 '복병' 중국에 덜미를 잡혔다. 다행히 3-4위전에서 승리하며 동메달을 획득했지만, 아쉬움을 감출 수는 없었다. 김제덕은 "메달 없는 것보다는 메달이 있는 게 낫다. 좀 더 색깔 반짝반짝한 걸 원했는데 경기력은 그렇게 되진 않았다"고 했다. 이어 "4강전 끝나고 나서 이제 강채영 선수가 도움 되는 말을 많이 해줬다. 솔직히 좀 흔들렸다. 처음에 4강 경기 끝나고 나서 내가 준비했던 것보다 훨씬 못 미쳤던 그런 경기력을 보여줬는데 그때 한마디가 나를 더 다독여주는 그런 말 한마디여서 너무 고맙다"고 했다.

강채영은 "제덕 선수와 혼성 연습을 많이 했다. 같이 혼성을 하게되서 너무 좋았고 재밌었다. 금메달을 땄으면 좋았을테데, 힘든 상황에서도 '이제 남자 단체전이 있으니 그거 생각하고 마음 잡아라'는 이야기를 많이 해줬다. 남자 단체전에서 더 멋지고 당찬 모습을 보여줬으면 좋겠다"고 했다.

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강채영은 오전 여자 단체전에서 아쉽게 은메달에 머물렀다. 7개 대회 연속으로 금메달을 거머쥘 정도로 금메달을 확신했던 종목이라 충격이 컸다. 강채영은 곧바로 혼성 단체전에 나서야 했다. 그는 "10점 나간 화살보다 10점이 들어간 화살만 좀 생각하려고 했다. 생각보다 바람에 마음이 많이 약해진 것 같아서 많이 아쉽다. 그래도 제덕 선수랑 합을 잘 맞춰서 동메달이라도 따서 다행이라고 생각한다"고 했다.

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4강전 결과가 두고두고 아쉽다. 바람의 영향이 컸다. 김제덕은 "변명을 한다면 그렇게 말씀드리고 싶다. 근데 선수는 어떤 환경에서도 최선을 다하고 좋은 결과를 만들어야 된다고 생각하기 때문에 변명은 하지 않겠다"고 했다.

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이번 대회 인도, 중국 등 다른 국가들의 성장이 무섭다. 김제덕은 "당연히 안볼래야 안볼 수 없다. 근데 지금은 아시안게임이다. 만약 올림픽 경기였다고 한다면, 인도 선수들이 저렇게 완벽한 경기를 할거라고 장담 못한다. 우리나라는 우리가 해야하는거만 집중하면 된다. 열심히 하고 있기에 앞으로도 잘할 것"이라고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com