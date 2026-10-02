'대충격' 일본이 꼽은 '세계 챔피언' 후보, "안 만나서 다행" 극찬받았는데...'韓 최강자' 김민종, 한판패로 금메달 좌절에 미소 지은 日 유도

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[스포츠조선 이현석 기자]일본마저 우승 후보로 꼽았던 김민종이 이른 한판패로 금메달이 좌절됐다.

김민종(양평군청)은 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 유도 남자 100㎏ 이상급에서 우즈베키스탄의 투로보예프 무자파르베크에게 한판패를 당했다.

상대인 투로보예프의 저력이 돋보였다. 항저우 대회 금메달리스트 다운 운영을 선보였다. 탐색전을 이어가며 김민종의 지도 2개를 이끌어냈다. 이후 김민종은 투로보예프의 공세를 이겨내지 못하며 안뒤축걸기에 한판을 내줬다.

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김민종은 이번 대회 가장 유력한 금메달 후보로 여겨졌다. 2024 파리 올림픽에선 '유도 전설' 테디 리네르와 겨룬 끝에 은메달을 목에 걸었던 경기력을 고려하면 당연한 평가였다.

직전 항저우 대회에서 동메달에 그친 아쉬움을 털고 다시 한번 아시아 정상을 노렸다. 일본의 예상도 다르지 않았다. 일본의 e유도는 2일 '아시안게임 남자 유도 100kg 이상급에서 우승 후보는 김민종이다'라고 보도했다. e유도는 '오타 효가가 김민종과 만나지 않으며 좋은 대진을 받아들게 됐다. 비교적 경기하기 쉬운 대진표를 얻었다'고 평가하기도 했다. e유도는 이어질 세계선수권에서도 100kg 이상급의 우승 후보로는 김민종을 가장 유력하게 점쳤다.

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하지만 예상과 달리 김민종이 이른 시점에 패하며 일본이 그 효과를 누리게 됐다. 일본의 100kg 이상급 출전자인 오타 효가가 반대급부로 기회를 잡았다. 오타 효가는 2022년 항저우 대회 혼성 단체전에서 금메달, 2024년 홍콩 아시아선수권대회 100kg 이상급 금메달 등 저력이 있는 선수다. 다만 김민종에 비해 전력에서 밀리는 것도 사실이었다. 결승에서 김민종과 만날 후보로 꼽혔다.

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효가는 키르기스스탄의 졸도시카지에프 에미르칸을 한판승으로 꺾었고, 준결승에서도 4분 혈투 끝에 아랍에미리트의 마고메도마로브 마고메도마르를 잡아냈다. 결승에 오르며 투로보예프를 상대로 금메달까지 노릴 수 있게 됐다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com