'대충격' AG 사상 초유의 반칙패…물어놓고 "실수", 자국 中마저 손절했다 "변명 집어치워"

사진=X 캡처

중계화면 캡쳐

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[스포츠조선 이종서 기자] "어떻게 그게 실수야."

2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 70㎏급에 출전한 일본의 마에다 린은 지난 1일 황당한 사고를 당했다. 8강전에서 중국의 탕징과 맞대결이 펼쳐졌고, 이 과정에서 탕징이 마에다의 왼팔을 강하게 물었다.

탕징은 곧바로 실격패를 당했다.

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일본 '코코카라 넥스트'는 2일 '32년 만에 일본 안방에서 열리고 있는 아이치-나고야 아시안게임 유도 종목에서 끔찍한 사고가 발생했다'며 '여자 70㎏급 8강전에서 일본의 마에다 린이 중국의 탕징에게 왼팔을 강하게 물리는 초유의 사태를 겪었다'고 밝혔다.

매체는 이어 '경기는 무척이나 치열하게 전개됐다. 경기 초반 탕징이 마에다를 그라운드 기술인 굳히기로 끌어들였고, 서로 엉킨 채 자세를 바꾸며 누르기를 시도하는 과정에서 탕징이 아래에 깔린 채 마에다의 왼쪽 위팔을 콱 물어버렸다'고 했다.

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매체는 '약 20초가 넘는 긴 시간 동안 탕징은 도복 위로 깨문 입을 좀처럼 놓지 않았다'고 설명했다.

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마에다는 곧바로 이 사실을 심판진에 알렸다. 마에다의 왼쪽 손목 부근에는 이빨 자국도 남았다.

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'코코카라 넥스트'에 따르면 탕징은 '도대체 왜 내가 진 것이냐'라고 항변하는 듯한 불만 가득한 표정을 지어 보였다.

매체는 '중계 카메라 영상에 고스란히 잡힌 이빨 자국만 보더라도 당시 마에다가 얼마나 끔찍한 고통을 견뎌야 했을지 능히 짐작할 수 있다'고 지적했다.

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중계화면 캡쳐

이를 본 일본 유도계는 경악을 금치 못했다.2008 베이징올림픽, 2016 리우 올림픽 동메달리스트 나카무라 미사토는 "두꺼운 도복 위를 뚫고 저렇게 물 정도면 다분히 고의적이라고 볼 수밖에 없다"고 했다.

나카무라는 "작정하고 온 힘을 다해 세게 물지 않으면 절대 저런 자국이 남을 수 없다. 사람을 무는 행위는 명백한 반칙이다. 저렇게 깊은 이빨 자국이 남았으니 선수가 꽤나 고통스러웠을 것이다. 아주 작심하고 물어뜯은 것 같다"고 했다.

중국에서도 탕징의 행동을 이해할 수 없다는 반응이 이어지고 있다. 매체는 '무엇보다 흥미로운 대목은 중국 자국민들조차 탕징의 비상식적인 만행을 심각한 문제로 바라보며 질타하고 있다는 점'이라고 전했다.

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매체는 '중국 현지 매체인 소후(SOHU)'를 인용했다. 소후는 '아이치-나고야 아시안게임 여자 유도 경기에서 엄청난 논란을 빚은 판정이 나왔다'고 상황을 전했다.

소후는 탕징의 행동을 '실수'라고 전했다. 이 글에 중국 누리꾼들은 어이가 없다는 반응을 보였다. '말도 안 되는 변명은 집어치워라', '바보 같은 소리', '사람을 입으로 무는 게 어떻게 실수일 수가 있느냐, 절대 있을 수 없는 일', '실력으로 이길 수 없으니 이빨로 무는 비열한 짓을 저지르다니. 당장 출장 정지 처분을 내려야 한다', '상대방을 깨물어 놓고 실수라고 변명하다니. 정말 수치스러운 줄 알아야 한다' 등의 이야기였다.

코코카라 넥스트는 '탕징은 반칙패를 당한 직후 공동취재구역(믹스트존) 인터뷰마저 거부한 채 경기장을 빠져나갔다. 과연 그녀는 지금 무슨 생각을 하고 있을까'라며 씁쓸함을 전했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com