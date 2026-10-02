[속보]파리올림픽 金트리오 미쳤다! 리커브 남자 단체전, 노골드 대참사 막았다...인도 꺾고 금메달 '2연패+통산 10번째 정상'[오카자키 현장]

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]마지막 희망인 대한민국 리커브 남자 양궁이 금빛 조준에 나선다.

김우진(청주시청)-이우석(코오롱엑스텐보이즈)-김제덕(예천군청)으로 나선 한국 남자 양궁 대표팀은 일본 아이치현의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 결승전에서 인도를 5대1(56-56, 57-50, 56-54)로 제압했다. 2014년 인천(동메달), 2018년 자카르타-팔렘방(은메달)에서 연속으로 금메달을 놓치다 지난 항저우 대회에서 다시 금맥을 캔 남자 대표팀은 이번 대회에서 2연패를 달성했다. 한국 남자 양궁은 지금까지 12번의 아시안게임에서 10개의 단체전 금메달을 거머쥐는 기염을 토했다.

리커브는 기계의 힘을 빌리지 않는 전통 활을 사용하는 종목으로 자타공인 우리나라가 최강이다. 이번 대회 전관왕 석권에 도전한 한국 리커브는 여자 단체전에 이어 혼성 단체전에서도 금메달에 실패했다. 남자 단체전이 금메달을 목에 걸며 체면치레를 했다.

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파리에서 흔들림 없는 활 솜씨를 펼쳐 보인 김우진과 김제덕, 이우석이 리커브 남자 국가대표로 선발돼 이번에도 함께 출격한다. 김우진과 김제덕은 도쿄 올림픽부터 모든 국제 종합대회에 함께 참가한 사이다. 항저우 대회부터는 이우석도 함께하고 있다. 사로에서는 절대 양보하지 않지만, 동료로서는 끈끈한 우애를 자랑하는 이들 '남자양궁 삼총사'는 한국 대표팀의 중심이다.

결승에 나선 한국은 쉽지 않은 승부를 펼쳤다. 1세트. 이우석이 먼저 쐈다. 8점이었다. 김제덕이 10점으로 만회했다. 김우진은 9점. 27점. 인도는 만만치 않았다. 9-10-10을 쐈다. 2점 리드를 허용했다. 이우석이 10점으로 응수했다. 김제덕은 9점, 김우진이 10점을 작렬시켰다. 56점으로 1세트를 마쳤다. 인도가 먼저 10점을 쐈지만, 8점을 쐈다. 마지막이 9점을 쏘며 56-56으로 1세트가 끝났다.

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2세트. 이우석이 10점으로 출발했다. 김제덕도 10점. 김우진도 10점, 퍼펙트였다. 인도가 무너졌다. 9-8-8점을 쐈다. 30-25. 사실상 승부가 결정됐다. 이우석이 9점을 쐈고, 이어진 김제덕이 10점으로 다시 분위기를 바꿨다. 김우진은 8점. 57점이었다. 인도가 10-10-10을 쏴도 안됐다. 인도는 8-9-8을 기록. 57-50으로 이겼다. 세트 점수 3-1.

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3세트. 인도가 10점으로 시작했다. 이어 9점, 9점을 ?굔? 28점. 이우석이 10점으로 응수했다. 김제덕은 9점. 김우진도 9점. 28-28 동점. 인도가 7점을 쏘며 흔들렸다. 이어 9점과 10점을 쐈다. 54점으로 엔딩. 이우석이 10점으로 승기를 잡았다. 김제덕은 9점. 8점만 쏘면 승리, 김우진이 9점을 쏘며 승리를 확정지었다.

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한국은 전날 열린 랭킹 라운드에서 매서운 힘을 발휘했다. 김제덕이 693점으로 2위에 이름을 올렸다. 이우석은 687점으로 4위, 김우진은 684점으로 6위에 자리했다. 한국은 세 선수의 고른 활약에 힘입어 단체전 합계 2064점을 합작했다. 대회 신기록으로 인도(2039점)를 따돌리고 1위를 차지했다.

한국은 토너먼트에서도 매서운 힘을 발휘했다. 앞서 치른 16강전에서 타지키스탄를 6대0으로 가볍게 눌렀다. 한국은 1세트 58점, 2세트 57점, 3세트 59점을 각각 기록하며 날카로운 손끝을 자랑했다.

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8강 상대는 몽골이었다. 5대3(57-51, 57-54, 55-57, 58-58)으로 제압했다. 한국은 1세트와 2세트에서 각각 57점을 명중하며 가볍게 4점을 챙겼다. 하지만 한국은 3세트를 내주며 경기를 끝내지 못했다. 이변은 없었다. 4세트 한국과 몽골 나란히 58점을 쐈다. 한국이 1점을 추가하며 승리를 완성했다.

4강에서 대만을 6대0(57-54, 55-53, 58-55)으로 제압했다. 1세트. 이우석이 먼저 나서 10점을 쐈다. 두번째 주자, 김제덕도 10점. 마지막 주자 김우진은 9점. 대만은 7-10-8을 쐈다. 29-25. 한국은 9-9점을 쏜 뒤, 김우진이 10점으로 마무리했다. 57점. 대만이 마지막을 10-10-9로 장식했지만 57-54로 한국이 승리했다.

2세트, 대만의 첫 주자가 8점을 쏘며 불안하게 출발했다. 이어 9점, 9점. 이우석이 10점을 쏘며 기세를 잡았다. 김제덕이 9점. 김우진이 9점. 28-26으로 앞섰다. 대만이 남은 세발을 모두 9점으로 장식했다. 53점. 이우석이 8점. 김제덕이 X10을 쐈다. 김우진이 9점을 소면 55-53 승리.

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3세트. 대만이 9-9-10을 쏘며 마지막 반격에 나섰다. 28점. 하지만 이우석이 10점을 쏘며 기를 꺾었고, 김제덕도 10점을 쐈다. 김우진은 9점. 29-28 1점차 리드. 대만이 마지막 세발은 9-9-9로 쓰며 3세트를 55점으로 마무리했다. 한국은 이우석이 9점, 김제덕이 10점. 김우진이 10점을 쏘며 58-55 완승.

기세를 탄 한국은 결승전에서도 승리하며 값진 금메달을 목에 걸었다. 한국 양궁은 3일 펼쳐지는 남녀 개인전에서 금메달에 도전한다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com