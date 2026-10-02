'최강' 韓 양궁은 무너지지 않습니다...올림픽 메달 따봤어? '파리 金' 한국, 리커브 남자 단체전 인도 꺾고 금메달...대회 2연패 달성

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국 리커브 남자 양궁이 금메달을 목에 걸었다.

김우진(청주시청)-이우석(코오롱엑스텐보이즈)-김제덕(예천군청)으로 나선 한국 남자 양궁 대표팀은 일본 아이치현의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 결승전에서 인도를 5대1로 제압했다.

2022년 항저우 대회에서 금메달을 따냈던 한국은 두 대회 연속 금메달 획득에 성공했다. 한국은 리커브 남자 단체전에서 12번 중 10번의 정상을 차지했을 정도로 최강의 면모를 보이고 있다.

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김우진-이우석-김제덕은 한국 남자 단체전의 최강자로 꼽힌다. 2024년 파리 올림픽에서도 함께 나서서 금메달을 합작했다. 이번 아시안게임에서도 선발된 세 선수는 변함없는 경기력을 선보였다.

한국은 뛰어난 경기력을 보여주며 결승까지 올라왔다. 랭킹 라운드부터 이미 우승에 대한 기대감을 키웠다. 김제덕이 693점으로 2위에 이름을 올렸다. 이우석은 687점으로 4위, 김우진은 684점으로 6위에 자리했다. 한국은 세 선수의 고른 활약에 힘입어 단체전 합계 2064점을 합작했다. 대회 신기록으로 인도(2039점)를 따돌리고 1위를 차지했다. 8강 상대는 몽골이었다. 5대3(57-51, 57-54, 55-57, 58-58)으로 제압했다. 4강에서 대만을 6대0(57-54, 55-53, 58-55)으로 완파했다. 결승에 나선 한국, 다음 상대는 양궁에서 저력이 대단한 인도였다.

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쉽지 않은 승부를 펼쳤다. 1세트. 이우석이 먼저 쐈다. 8점이었다. 김제덕이 10점으로 만회했다. 김우진은 9점. 27점. 인도는 만만치 않았다. 9-10-10을 쐈다. 2점 리드를 허용했다. 이우석이 10점으로 응수했다. 김제덕은 9점, 김우진이 10점을 작렬시켰다. 56점으로 1세트를 마쳤다. 인도가 먼저 10점을 쐈지만, 8점을 쐈다. 마지막이 9점을 쏘며 56-56으로 1세트가 끝났다.

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2세트. 이우석이 10점으로 출발했다. 김제덕도 10점. 김우진도 10점, 퍼펙트였다. 인도가 무너졌다. 9-8-8점을 쐈다. 30-25. 사실상 승부가 결정됐다. 이우석이 9점을 쐈고, 이어진 김제덕이 10점으로 다시 분위기를 바꿨다. 김우진은 8점. 57점이었다. 인도가 10-10-10을 쏴도 안됐다. 인도는 8-9-8을 기록. 57-50으로 이겼다. 세트 점수 3-1.

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3세트. 인도가 10점으로 시작했다. 이어 9점, 9점을 ?굔? 28점. 이우석이 10점으로 응수했다. 김제덕은 9점. 김우진도 9점. 28-28 동점. 인도가 7점을 쏘며 흔들렸다. 이어 9점과 10점을 쐈다. 54점으로 엔딩. 이우석이 10점으로 승기를 잡았다. 김제덕은 9점. 8점만 쏘면 승리, 김우진이 9점을 쏘며 승리를 확정지었다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com