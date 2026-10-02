대체 어떻게 韓 양궁 제압했나...대한민국 초대형 미스터리, 컴파운드 못 이기는 단 한 국가, 깜짝 비결 공개 "모든 날씨에서 전부 연습"

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[스포츠조선 이현석 기자]한국보다 뛰어난 컴파운드 실력, 인도의 비결에 대한 주장이 나왔다.

인도의 더브리지는 1일(한국시각) '인도 양궁 선수들이 3개의 금메달을 획득하는 데 어떤 훈련이 도움이 됐을까'라며 인도 양궁을 조명했다.

컴파운드는 활 양쪽 끝에 도르래를 달고 조준경을 통해 과녁을 향해 더 위력 있고 정확하게 화살을 날리는 종목이며 리커브는 온전히 사람의 팔과 힘만으로 시위를 당기는 전통적인 활 사격 방식이다. 2028년 LA 올림픽에서는 컴파운드 혼성단체전이 정식 종목에 편입됐다. 이번 아시안게임에선 남자 개인전, 여자 개인전, 남자 단체전, 여자 단체전, 혼성 단체전 등 5개 종목이 치러진다.

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한국이 엄청난 강세를 보인 리커브와 달리, 컴파운드의 최강자는 인도다. 인도는 2014년 인천, 2022년 항저우까지 컴파운드 단체전 메달만 3개를 휩쓸었다. 혼성 단체전에서도 2022년 메달을 추가했다.

이번 대회는 더 강한 모습을 보였다. 한국이 컴파운드에서도 금메달을 노리며 호기롭게 도전에 나섰으나, 인도의 아성에 밀렸다. 한국은 컴파운드 남자 개인전 김종호 외에는 금메달이 없지만, 인도는 컴파운드 남녀 단체전, 컴파운드 혼성 단체전 모두 금메달을 목에 걸었다.

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인도의 뜨거운 컴파운드 실력에 관심이 쏠리자, 비결 또한 관심을 받을 수밖에 없었다. 더브리지는 '수개월에 걸친 전천후 훈련, 경기 시뮬레이션, 그리고 일본에서의 조기 적응 캠프가 나고야에서 압박감 속에서도 선수들이 최고의 기량을 발휘하는 데 도움이 되었다'며 '인도는 아시안게임 컴파운드에서 금메달 3개를 휩쓸었다. 이러한 완벽한 결과는 수개월에 걸친 준비의 산물이다. 추위와 비 속에서 훈련하는 것부터 일본 소니파트의 폭염과 구로베시의 강풍과 싸우는 것까지, 인도 양궁 선수들은 나고야에서 맞이할 모든 도전에 대비해 왔다'고 설명했다.

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한국 또한 이런 각박한 날씨에 대비한 훈련을 하지 않는 것은 아니다. 다만 인도는 나고야 날씨에 최대한 대처할 수 있는 모든 노력을 쏟은 것으로 보인다. 또한 코치진의 노력도 높게 평가했다. 더브리지는 '전례 없는 성공 뒤에는 SAI 국립 우수 훈련 센터의 코칭 스태프가 세심하게 계획이 있었다. 기술뿐만 아니라 다양한 기상 조건과 압박감이 심한 상황에 대처할 수 있도록 궁수들을 준비시키는 데에도 중점을 두었다'고 설명했다.

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인도는 리커브에서도 강세를 보이며 양궁에서 최강 입지인 한국을 본격적으로 위협하게 될 것으로 보인다. 대한민국 양궁이 아시아와 세계에서 실력을 다퉈야 할 막강한 경쟁자가 등장한 셈이다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com