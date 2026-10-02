"졌지만 잘 싸웠다" 韓 테니스, 노메달 피해 銀 1개로 아시안게임 마무리…'성성듀오' 남지성-박의성, 혼합복식 결승서 日에 패배

은메달 차지한 테니스 남자 복식 남지성-박의성 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 2일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테니스 남자 복식 결승에서 은메달을 차지한 대한민국 남지성과 박의성이 시상대에 올라 손을 흔들고 있다. 2026.10.2 eastsea@yna.co.kr(끝)

테니스 남자 복식 은메달 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 2일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테니스 남자 복식 결승. 대한민국 남지성-박의성 조가 일본 구스하라 유스케-나카가와 순스케 조에 패한 뒤 상대 선수들과 악수하고 있다. 2026.10.2 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]한국 테니스가 아시안게임 무대에서 '노메달'을 피했다.

남지성(당진시청)-박의성(대구시청)조는 2일 일본 나고야 히가시야마공원 테니스센터 센터코트에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 테니스 남자 복식에서 일본 쿠수하라 유스케-나카가와 ??스케조에 0대2(3-6 6-7<4-7>)로 아쉽게 패했다.

2014년 인천대회 임용규-정현 이후 12년만에 아시안게임 금메달을 노린 한국 테니스는 마지막까지 생존한 '성성 듀오'의 결승전 패배로 이번 대회를 은메달 1개로 마무리했다. 애초 한국 테니스 대표팀의 목표는 금메달 4개였지만, 에이스 권순우(충남체육회)가 남자 단식 경기에서 불의의 부상으로 기권하는 등 불운이 겹쳤다.

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남지성-박의성조는 1세트부터 초반 흐름을 내주며 불안한 출발을 보였다. 첫 서브게임을 브레이크 당한 뒤 상대의 서브게임을 공략하며 반격을 노렸지만 끝내 격차를 좁히지 못했고, 31분 만에 첫 세트를 3-6으로 내줬다.

실점하는 남지성-박의성 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 2일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테니스 남자 복식 결승. 대한민국 남지성-박의성 조가 일본 구스하라 유스케-나카가와 순스케 조에게 실점하고 있다. 2026.10.2 eastsea@yna.co.kr(끝)

2세트에서는 접전이 이어졌다. 남지성-박의성조는 3-2에서 이날 경기 첫 브레이크에 성공하며 흐름을 가져오는 듯했지만, 곧바로 이어진 게임에서 브레이크백을 허용하며 승부는 다시 원점으로 돌아갔다. 가장 아쉬운 장면은 6-5에서 나왔다. 한국은 상대 서브게임에서 듀스 끝에 어드밴티지를 잡으며 세트를 가져갈 기회를 만들었지만 이를 살리지 못했고, 승부는 타이 브레이크로 이어졌다. 타이 브레이크에서도 한국이 먼저 미니 브레이크에 성공하며 2-0으로 앞섰다. 그러나 일본이 추격에 나서며 4-4 동점을 만들었고, 한국은 4-5에서 미니브레이크를 허용한 뒤 상대의 두 차례 서브에서 연속 실점하며 타이브레이크를 4-7로 내줬다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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