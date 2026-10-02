'만리장성, 깜짝 금메달에 신났다' 한국 6-0 박살낸 中, 양궁 리커브 혼성 단체전 인도까지 5-3 제압→대회 첫 금..'리멍치 고속 성장→사고쳤다'

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Archery - Recurve Mixed Team - Gold Medal Match - China v India - Okazaki Central Park Multipurpose Square, Okazaki, Japan - October 2, 2026 China's Mengqi Li and Jingyi Zhu celebrate after winning the gold medal REUTERS/Anushree Fadnavis

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Archery - Recurve Mixed Team - Gold Medal Match - China v India - Okazaki Central Park Multipurpose Square, Okazaki, Japan - October 2, 2026 China's Mengqi Li and Jingyi Zhu celebrates after winning the gold medal REUTERS/Anushree Fadnavis

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[스포츠조선 노주환 기자]중국 양궁이 아시안게임 첫 금메달을 따냈다. 한국을 준결승에서 무너트린 중국은 결승에서 인도까지 제압했다.

중국이 2일 일본 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체전 결승에서 인도를 세트 스코어 5대3으로 누르고 정상에 올랐다. 중국이 이번 아시안게임 양궁에서 획득한 첫 금메달이라 의미가 컸다. 이번 우승으로 중국은 2028년 LA올림픽 이 분야 출전권을 확보했다. 중국에 준결승전에서 패한 한국은 동메달 결정전에서 일본을 누르고 3위를 했다.

아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체전의 사거리는 70m다. 남녀 한명씩 팀을 이룬다. 매 라운드별로 두 선수가 두발씩 쏜다. 그 총점이 높은 팀이 세트 스코어 2점을 가져가고, 동점일 경우는 1점씩 주어진다. 먼저 세트 스코어 5점을 획득하면 승리한다.

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Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Archery - Recurve Mixed Team - Gold Medal Match - China v India - Okazaki Central Park Multipurpose Square, Okazaki, Japan - October 2, 2026 China's Mengqi Li and Jingyi Zhu celebrate after winning the gold medal REUTERS/Anushree Fadnavis

중국은 리멍치-주징이가 나섰다. 둘은 준결승에서 한국의 김제덕-강채영을 세트 스코어 6대0으로 박살냈다. 중국은 일본을 세트 스코어 5대3으로 누르고 올라온 인도를 몰아붙였다. 인도는 디라이 몸마데바라-아닐 모호드가 팀을 이뤘다.

1~2라운드에서 세트 스코어 4-0으로 만들며 사실상 승부를 갈랐다. 1라운드에서 인도가 먼저 9점과 8점을 기록했고, 중국은 10점과 8점을 기록했다. 다음 두 발의 화살에서 인도 여자 선수는 실수를 범해 7점을 쏜 게 치명적이었다. 남자 선수가 10점을 명중시켰고, 중국은 주징이와 리멍치 모두 10점을 기록했다. 1라운드서 중국이 38점, 인도가 34점을 얻어 중국이 세트 스코어 2점을 먼저 앞섰다.

양궁 혼성, 동메달 결정전으로 (오카자키[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 혼성 단체전 대한민국과 중국의 4강전에서 패한 한국 강채영, 김제덕이 아쉬운 표정을 보이고 있다. 2026.10.2 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

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2라운드에서도 합계에서 중국이 37-35로 앞서 세트 스코어 2점을 가져와 4점 차로 벌렸다. 인도가 먼저 8점, 9점, 8점, 10점을 쏘았고, 중국은 9점, 8점, 10점, 10점을 꽂았다.

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3라운드에서 인도는 37-36으로 앞서 세트 스코어 2점을 획득 2-4로 추격했다. 중국 리멍치가 마지막에 7점을 쏘며 큰 실수를 범해 경기를 끝내지 못했다. 하지만 중국은 4라운드에서 37-37로 동점을 만들며 세트 스코어 1점을 획득, 세트 스코어 5-3을 만들며 경기를 끝냈다.

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만 23세의 리멍치는 현재 리커브 세계 랭킹에서 22위를 기록 중이다. 한때 랭킹에서 700위권 밖으로 밀렸던 그는 올해 고속 성장하면서 두각을 나타내고 있다. 만 20세의 주징이는 중국 여자 양궁의 간판이다. 현재 리커브 세계 랭킹 3위로 월드컵 무대에서 6번 우승했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com