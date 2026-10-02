韓 태권도 미쳤다! 또 대형사고 본격 예고, 겨루기 금메달 정조준...안향식-곽민주, 동반 4강 진출 성공

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]한국 태권도가 본격적인 메달 사냥을 위한 여정에 청신호가 켜졌다.

안향식(용인대)은 2일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 58kg급 8강에서 중국의 황커펀을 라운드 점수 2대0(6-2, 16-10)로 꺾으며 4강에 올랐다.

아시안게임에서 태권도 겨루기는 동메달 결정전이 없다. 준결승에 오른 선수 중 패한 선수들에게 동메달이 주어진다. 안향식은 동메달을 확보했다.

Advertisement

안향식은 앞서 2일 오전에 열린 버츄어 태권도는 16강에서 패배해 탈락했으나, 겨루기에서는 달랐다. 16강에서 마하마드 시라위트(태국)를 2대0(8-7, 17-2)로 제압하며 가볍게 8강에 올랐다.

8강에서도 경기력이 뜨거웠다. 1라운드에서 연이은 몸통 공격이 돋보였다. 단숨에 6-0까지 달아났고, 막판 2점을 내줬지만 6-2로 승리했다. 2라운드에서도 몸통 공격으로 6-0까지 앞선 안향식은 앞발을 활용해 상대의 공격을 막으며 12-6으로 리드를 이어갔다. 경기는 16-10으로 마무리했다.

Advertisement

한국은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 김태훈과, 2022년 항저우 대회 장준이 연속해서 해당 종목 금메달을 차지한 바 있다. 안향식은 대회 3연패를 위한 도전에 나선다.

Advertisement

여자부에서는 67㎏급 곽민주(한국체대)가 메달을 확보했다. 곽민주는 16강에서 양키 도리이(부탄)를 2대0(15-0, 18-2)로 완벽 제압하고 8강에 올랐다. 8강에서도 요르단의 알라워시데 라잔을 2대0(7-6, 9-1)로 꺾고 동메달을 확보했다. 8강에서 곽민주는 2라운드 압도적인 몸통과 머리 공격을 선보이며 상대를 압도했다.

Advertisement

한국은 남자 80㎏급 강재권(삼성에스원태권도단)이 8강에서 탈락했고, 여자 49㎏급 이유민(관악고)은 16강에서 응우옌 티 로안(베트남)에게 라운드 점수 2-1로 역전승했으나, 8강에서 마징웨(중국)에게 0-2로 져 준결승에 합류하지 못했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com