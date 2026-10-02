'악재, 3일 사이에 남녀 모두 무너졌다' 中 축구 난리났다, 이민성호에 1-2 역전패→동메달 결정전서 韓 0-1 패→11경기 무패 행진 스톱에 대충격..'2014년 인천대회 악몽 재현'

Soccer Football - Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Women's Bronze Medal Match - China v South Korea - Shizuoka Stadium Ecopa, Fukuroi, Japan - October 2, 2026 China's Yanwen Wang in action with South Korea's Yoojin Ko REUTERS/Chalinee Thirasupa

Soccer Football - Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Women's Bronze Medal Match - China v South Korea - Shizuoka Stadium Ecopa, Fukuroi, Japan - October 2, 2026 South Korea players celebrate after the match REUTERS/Chalinee Thirasupa

Soccer Football - Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Women's Bronze Medal Match - China v South Korea - Shizuoka Stadium Ecopa, Fukuroi, Japan - October 2, 2026 South Korea's Hyejeong Park and Minyoung Jung celebrate after the match REUTERS/Chalinee Thirasupa

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[스포츠조선 노주환 기자]'악재! 중국 남녀 축구 대표팀 모두 한국에 패배… 3일 만에 연이어 고배'

중국 포털 소후닷컴이 뽑은 헤드라인이다. 중국 여자 축구 대표팀은 2일 일본 시즈오카 스타디움 에코파에서 벌어진 한국과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 축구 동메달 결정전에서 0대1로 져 메달 획득에 실패했다. 앞서 3일 전 중국 남자 축구대표팀은 준결승에 한국에 선제골을 넣고도 2골을 얻어맞고 1대2로 져 결승 진출에 실패했다. 중국 매체는 이번 아시안게임에서 한국 축구에 연달아 패한 것에 주목했다.

Soccer Football - Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Women's Bronze Medal Match - China v South Korea - Shizuoka Stadium Ecopa, Fukuroi, Japan - October 2, 2026 South Korea's Kyeonghee Kim in action REUTERS/Chalinee Thirasupa

소후닷컴은 '남자 대표팀의 패배는 9월 30일에 발생했다. U-23 선수 위주로 구성된 중국 남자 대표팀은 한국 U-23 대표팀에 1대2로 역전패했다. 왕위둥이 전반 22분 선제골을 터트리며 결승 진출의 희망을 안겼다. 그러나 한국이 후반 들어 코너킥 상황에서 이영준의 헤더로 동점을 만들었고, 후반 37분 배준호가 역전골을 성공시켰다. 중국 대표팀은 4강에서 탈락해 3일 동메달결정전을 치르게 됐다'고 전했다. 중국은 일본에 승부차기 혈투 끝에 패한 우즈베키스탄과 동메달을 다툰다. 전문가들은 중국이 우즈벡을 상대로도 고전할 가능성이 높다고 전망하고 있다.

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소후닷컴은 '중국 여자 대표팀의 (한국) 경기는 더욱 아쉬움이 남았다'고 평가했다. 경기 시작 4분 만에 한국이 왼쪽 측면에서 얻은 프리킥을 골문쪽으로 붙였고, 최유리의 헤더 패스를 받아 노진영이 문전에서 선제 결승골을 넣었다. 중국은 경기 초반부터 0-1로 끌려갔다. 이후 중국은 공격의 고삐를 조였다. 왕슈앙의 아크 정면 슈팅은 위로 떠올랐고 샤오지친의 헤더는 골키퍼 김경희의 선방에 막혔다. 후반 25분 왕슈앙이 때린 오른발 슈팅은 골대를 맞고 나왔다. 중국은 수차례 위협적인 기회를 만들었으나 끝내 한국의 골망을 흔들지 못했다. 한골차로 패한 중국 여자 대표팀은 최근 3차례 아시안게임 중 처음으로 메달 획득에 실패했다. 2014년 인천대회의 악몽이 재현된 것이다. 중국 여자축구는 인천대회에서 노메달에 그쳤다. 당시 8강에서 북한에 졌다.

이영준 동점골, 같이 환호하는 배준호 (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 동점골을 넣은 한국 이영준이 세리머니를 하자 배준호가 환호하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr

배준호의 슛! (오사카=연합뉴스) 김성민 기자 = 30일 일본 오사카 나가이 스타디움에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 축구 준결승 대한민국과 중국의 경기. 한국 배준호가 슛을 하고 있다. 2026.9.30 ksm7976@yna.co.kr(끝)

중국 여자 축구는 이번 경기 전까지 한국과의 A대표팀 간 상대전적에서 11경기 무패를 달렸다. 한국에 마지막으로 패한 건 2015년 동아시안컵 경기였다. 소후닷컴은 '3일 사이에 남녀 대표팀이 모두 한국에 가로막혔다. 남자 대표팀은 정면 대결의 가능성을 확인했지만, 여자 대표팀은 '한국전 무패'의 자신감을 잃었다'고 촌평했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com

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