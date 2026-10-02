'이럴 수가' 7초 한판승 기세 좋았는데…이현지, 中에 통한의 한판패→은메달 획득 [속보]

유도 이현지, 결승 출격 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 +78kg급 결승. 대한민국 이현지가 중국 뉴신란을 상대하기 위해 입장하고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

유도 이현지, 결승 출격 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 +78kg급 결승. 대한민국 이현지가 중국 뉴신란을 상대하고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 이현지(19·용인대)가 통한의 한판패를 당했다.

이현지는 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 78㎏ 이상급 결승전에서 중국의 뉴신란을 상대로 한판패를 당했다.

경기는 이현지의 일방적인 공세 속에서 진행됐다. 시작 1분20초만에 유효를 따내면서 쉽게 경기를 풀어가는 듯 했다.

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그러나 1분46초에 밭다리걸기에 그대로 등이 땅에 닿았고, 결국 한판패를 당했다.이현지는 2025년 바리시 그랜드슬램과 도쿄 그랜드슬램 모두 1위를 달렸고, 세계선수권대회에서도 3위에 입상했다.

이날 시작부터 강렬한 모습을 보여줬다. 8강전에서 경기 시작 7초 만에 한판승을 이끌어냈다.

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4강전에서는 무쿠노키 미키(일본)를 유효승으로 이겼다. 무쿠노미가 1분29초까지 두 번의 지도를 받으면서 이현지에게 흐름이 왔다. 이현지 역시 2분25초에 지도 하나를 받았지만, 2분56초에 유효를 얻어내면서 승리를 잡을 수 있었다.

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한국은 하루 전인 1일 허미미(24·경북체육회)가 여자 57㎏급에서 첫 금을 안겼다. 그러나 결승전에 진출한 이현지와 김민주가 모두 은메달로 마치면서 단체전 금메달 도전만을 남겨두게 됐다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com