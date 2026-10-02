충격의 첫 경기 패배, 그래도 귀한 메달 땄다…김민종, 항저우에 이어 나고야에서도 銅 [속보]

뜨거운 눈빛교환 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 +100kg급 8강전. 대한민국 김민종이 우즈베키스탄 무자파르베크 투로보예프를 상대하고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 김민종(26·양평군청)이 동메달을 획득했다.

김민종은 은 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 남자 100㎏ 이상급에서 아랍에미리트의 마고메도마르 마고메도마로프를 한판승으로 제압했다.

35초에 나란히 지도를 받은 가운데 1분51초에 마고메도마로프가 두 번째 지도를 받았다. 김민종에게도 2분18초에 추가 지도가 나왔다.

Advertisement

결국 연장전(골든스코어)로 향한 승부. 김민종이 화끈한 메치기로 한판승을 이끌어냈다.

3년 전 열린 항저우 아시안게임에서 동메달을 받고 2024년 파리올림픽에서 은메달을 받았던 그였다. 그만큼 이번 대회에서의 금메달 기대주로 주목을 받았다.

Advertisement

첫 출발이 좋지 않았다. 우즈베키스탄의 무자파르베크 투로보예프에게 한판패를 당했다. 강한 공세에 고전하던 김민종은 결국 안뒤축걸기에 한판패를 당했다. 투로보예프는 항저우 아시안게임 금메달리스트. 첫 시작부터 난적을 만나면서 아쉬움을 삼켜야만 했다.

Advertisement

그러나 페자부활전에서 예라실 카지바예프를 한판승으로 잡아내며 메달 희망을 얻었고, 값진 메달을 품었다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com