'금메달 40개 가능할까?' 키를 쥔 태권도, 겨루기 첫 날 '노골드'...곽민주-안향식, 나란히 동메달 수확

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[나고야=스포츠조선 박찬준 기자]태권도가 겨루기 첫 날 노골드에 그쳤다. 그래도 동메달 두 개를 추가했다.

곽민주(한국체대)는 2일 일본 아이치현 도요하시 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 태권도 여자 67㎏급 4강전에서 우즈베키스탄의 오조다 소비르조노바에게 라운드 점수 0대2로 패배했다.

앞서 안향식(용인대)도 58㎏급 4강에서 타미르란 틀레울레스(카자흐스탄)에게 라운드 점수 1대2로 패배해 결승 진출에 실패했다.

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아시안게임은 동메달 결정전이 없어 곽민주와 안향식의 동메달이 확정됐다.

곽민주는 16강에서 양키 도리이(부탄)를 2대0 완벽 제압하고 8강에 올랐다. 8강에서도 요르단의 알라워시데 라잔을 2대0로 꺾고 동메달을 확보했다. 8강에서 곽민주는 2라운드 압도적인 몸통과 머리 공격을 선보이며 상대를 압도했다.

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4강 상대는 숙적의 라이벌 소비르조노바. 그는 지난해 WT 프레지던트컵 아시아 결승에서 1대2, 올해 아시아선수권대회 결승에서 0대2로 졌던 소비르조노바의 벽을 이번 준결승에서도 넘지 못했다.

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그래도 값진 동메달이다. 한국이 이 체급에서 메달을 따낸 것은 2018년 자카르타-팔렘방 대회 김잔디의 은메달 이후 8년 만이다. 지난해 방콕 그랑프리 챌린지 금메달과 올해 아시아선수권대회 은메달에 이어 첫 아시안게임에서도 시상대에 올랐다.

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안향식은 2018년 자카르타·팔렘방 대회 김태훈과 2023년 열린 2022 항저우 대회 장준에 이어 남자 58㎏급 3개 대회 연속 금메달을 노렸지만, 안향식이 결승 문턱을 넘지 못하면서 뜻을 이루지 못했다.

겨루기와 버추얼 태권도를 모두 제패하겠다는 목표는 무산됐지만, 오후 겨루기에서 첫 아시안게임 메달을 수확했다.

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지난해 김운용컵 국제오픈태권도대회와 올해 세계대학태권도페스티벌에서 금메달을 따낸 안향식은 지난 6월 남자 58㎏급 겨루기와 버추얼 태권도 국가대표로 선발돼 첫 아시안게임에 나섰다. 안향식은 이날 오전 버추얼 태권도 혼성 개인전 16강에서 쩌우 응옥 뚜옛 상(베트남)에게 1대2로 져 첫 관문을 넘지 못했다.

한편, 남자 80㎏급 강재권(삼성에스원)은 대만의 훙쥔이에게 라운드 점수 0대2로 패하며 8강에 그쳤다. 대표팀 막내인 여자 49㎏급 이유민(관악고)도 8강에서 마징웨(중국)에게 0대2로 패배, 준결승 진출에 실패했다.

한국은 전날 품새에서 윤규성(육군 군악의장대대 태권도시범대)과 정하은(용인시청)이 나란히 금메달을 따내며 기분 좋게 출발한 바 있다.

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태권도는 금메달 40개가 목표인 한국 선수단의 목표 달성에 키를 쥐고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com