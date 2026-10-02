7초 한판승 시작, 결승전도 압도했는데…19세 韓 유도 미래의 자책, "준비가 덜 된 것 같습니다" [나고야 현장]

아쉬운 이현지 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 +78kg급 결승. 대한민국 이현지가 중국 뉴신란에게 패한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

이현지 '치열하게' (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 +78kg급 결승. 대한민국 이현지가 중국 뉴신란을 상대하고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 19세. 미래는 창창하다. 그러나 정상에 서지 못했다는 아쉬움은 감추지 못했다.

이현지(19·용인대)는 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 여자 78㎏ 이상급 결승전에서 중국의 뉴신란을 상대로 한판패를 당했다.

경기 흐름은 완벽하게 이현지에게 있었다. 일방적으로 공세를 보였고, 1분20초 만에 유효를 따내면서 승리를 잡아가는 듯 했다.

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희비를 가른 건 한순간이었다. 1분46초에 밭다리걸기에 그대로 등이 땅에 닿았고, 결국 한판패 선언을 받았다.

경기를 마친 뒤 이현지는 흐르는 눈물을 멈추지 못했다. 이현지는 "내가 준비한 걸 다 보여드리지 못한 것 같다. 배울 점이 많은 것 같다. 올림픽에서 좋은 성적 보여드리도록 하겠다"라며 "상대에게 대처를 잘 못했다. 생각했던 부분이었는데 경기 때 잘 안 나왔다. 내가 준비를 잘 못한 것 같다"고 자책했다.

이현지 '치열하게' (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 +78kg급 결승. 대한민국 이현지가 중국 뉴신란을 상대하고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

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이날 이현지는 내내 압도적인 경기력을 보여줬다. 8강전에서 경기 시작 7초 만에 한판승을 거뒀고, 4강전에서는 무쿠노키 미키(일본)를 유효승으로 이겼다.

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결승전에서도 상대를 압도했던 공세. 그만큼 금메달을 걸지 못한 게 아쉬움으로 남게 됐다. 이현지는 "다른 나라는 다 이겨봤는데 중국을 못 이겨봤다. 준비를 열심히 했는데 준비가 덜 된 것 같다"고 아쉬움을 토로했다.

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짙은 아쉬움 속에 마쳤지만, 이현지는 아직 19세다. 2025년 바리시 그랜드슬램과 도쿄 그랜드슬램 모두 1위에 올랐고, 세계선수권대회에서는 3위를 기록했다. 최고의 기량을 보여줬지만, 성장 가능성은 더 높다. 이현지는 "이제 시작이니 더 좋은 모습을 보여드리고 싶다. 부모님께 항상 감사하고, 금메달을 목에 걸어드리지 못해서 너무 죄송하다. 다음에는 더 잘해야할 것 같다"고 이야기했다.

이현지가 '이기지 못했다'고 말한 중국은 공교롭게도 3일 열리는 단체전 첫 상대다. 이현지는 "성급하지 않게 하도록 하겠다"고 강조했다.

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나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com