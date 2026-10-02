'이럴 수가' 韓 태권도 금메달 행진 못 이어갔다, 동메달 2개 추가...안향식, 아쉬운 4강 패배→곽민주도 '숙적' 소비르조노바 만나 결승행 좌절

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 태권도가 둘째 날에는 금메달을 추가하지 못했다.

안향식은 2일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 남자 58㎏급 준결승에서 타미르란 틀레울레스(카자흐스탄)에게 라운드 점수 1대2(4-4, 0-2, 5-5)로 져 결승 진출에 실패했다.

아시안게임 태권도 겨루기는 동메달 결정전 없이 준결승에서 패한 두 선수에게 모두 동메달을 준다. 한국은 2018년 자카르타·팔렘방 대회 김태훈과 2022년 항저우 대회 장준에 이어 남자 58㎏급 3개 대회 연속 금메달을 노렸지만, 안향식이 결승 문턱을 넘지 못하면서 뜻을 이루지 못했다.

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안향식은 앞서 8강까지 승리를 따내며 기대감이 컸다. 16강에서 마하마드 시라위트(태국)를 2대0(8-7, 17-2)로 제압, 8강에서 중국의 황커펀을 라운드 점수 2대0(6-2, 16-10)로 꺾었다. 하지만 4강에서는 승리를 거두지 못하며 금메달 도전까지 이어가지는 못했다.

여자부에서 67kg급 4강에 오른 곽민주(한국체대)도 결승 진출에는 실패했다. 준결승에서 만난 숙적 오조다 소비르조노바(우즈베키스탄)를 만난 곽민주는 0대2(3-13, 2-21)로 완패하며 아쉽게 동메달에서 여정을 마무리했다.

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소비르조노바는 여러 차례 곽민주의 여정을 가로막았다. 지난해 WT 프레지던트컵 아시아 결승에서 1대2, 올해 아시아선수권대회 결승에서 0대2로 졌던 곽민주다. 소비르조노바의 벽을 이번 준결승에서도 넘지 못하며 결승 무대로 향하지 못했다. 곽민주는 앞선 16강에서 도르지 양키(부탄)를 2-0, 8강에선 라잔 알라와시데(요르단)를 2-0으로 꺾고 준결승에 올랐다.

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한편 한국은 태권도에서 금메달 행진이 이어지지 못했다. 앞서 태권도 종목 첫 날이었던 1일에는 태권도 품새 남녀 개인전에서 정하은(용인특례시청)과 윤규성(제2군단사령부)이 금메달을 획득한 바 있다. 둘째 날도 금빛 발차기가 기대됐지만, 아쉽게 결승까지 이르지 못했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com