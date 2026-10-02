'2연속 AG 메달' 유도 간판, 이번에는 울지 않았다 …"메달 색깔 아쉽네요, 올림픽 金은 꼭" [나고야 현장]

'고생했어' (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 +100kg급 동메달 결정전. 대한민국 김민종이 아랍에미리트(UAE) 마고메도마르 마고메도마로프를 상대로 승리를 거둔 뒤 황희태 감독과 기뻐하고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

유도 김민종, 남자 +100kg급 동메달 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 +100kg급 동메달 결정전. 대한민국 김민종이 아랍에미리트(UAE) 마고메도마르 마고메도마로프를 상대로 승리를 거둔 뒤 숨을 고르고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "빈 손으로 가게 되지 않아 감사하네요."

김민종(26·양평군청)은 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 남자 100㎏ 이상급 동메달결정전에서 아랍에미리트의 마고메도마르 마고메도마로프를 한판승으로 제압했다.

첫 출발이 좋지 않았다. 시작부터 '디펜딩 챔피언'을 만났다. 우즈베키스탄의 무자파르베크 투로보예프에게 한판패를 당했다. 투로보예프는 항저우 아시안게임 금메달리스트다. 안뒤축걸기에 무너졌다.

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패자부활전에서 예라실 카지바예프를 한판승으로 잡으면서 동메달결정전으로 향했다.

남은 메달 희망을 살렸다. 마고메도마로프와의 연장전(골든스코어)에서 허벅다리걸기로 한판승을 이끌어냈다.

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3년 전 열린 항저우 아시안게임에서 동메달을 받은 김민종은 대회 2연속 메달 획득에 성공했다.

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항저우 대회를 마치고 김민종은 눈물을 펑펑 흘렸다. 이번 대회에서 아쉬움은 있었지만, 그래도 눈물은 흐르지 않았다.

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김민종은 "마지막을 승리로 장식하게 돼서 기분이 좋지만, 메달 색깔이 아직은 많이 아쉽다. 많이 기대를 해주셨는데 그 기대에 미치지 못했고, 나 스스로도 많이 아쉽다고 생각한다"고 말했다.

유도 김민종, 한판승으로 동메달 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 +100kg급 동메달 결정전. 대한민국 김민종이 아랍에미리트(UAE) 마고메도마르 마고메도마로프를 상대로 한판승을 따내고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

첫 경기에서 만난 투로보예프는 이번 대회에서도 금메달을 땄다. 김민종에게는 대진운이 너무나 좋지 않았다. 김민종은 "사실 랭킹이 그렇게 돼서 첫 판부터 준비를 많이 하고 생각했다. 처음 만난 선수였는데 리치가 많이 길더라. 생각보다 많이 커서 고전을 했지만, 초반에 생각했던 것보다는 괜찮다는 생각을 했다. 상대가 나에 대해 더 준비한 것 같다"고 말했다.

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2연속 메달 획득은 그래도 수확이다. 김민종은 "빈손으로 가지 않게 돼서 감사하다고 생각한다. 이번 대회 다음에 바로 세계 선수권 대회가 있다. 이번 대회에서 아쉬웠던 부분을 많이 챙겨가면서 세계 선수권 대회에서도 좋은 성적을 바라볼 수 있게 하겠다"고 밝혔다.

경기장을 찾아 응원을 해준 가족들에게 고마운 마음을 전했다. 김민종은 "파리보다 가까운 곳에 오느라 고생을 했다"고 웃으며 "생각했던 노란 메달이 아니라서 나 스스로도 아쉽다"라며 "아시안게임 금메달도 꼭 따고 싶지만, 궁극적인 목표는 올림픽 금메달이다. 그런 과정에 큰 공부가 되지 않았나 생각한다"고 이야기했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

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