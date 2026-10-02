스포츠클라이밍 '리드 최강' 서채현, 공동 1위로 결승 진출…'생애 첫 금메달 정조준'

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 스포츠클라이밍 간판 서채현이 '주종목' 리드에서 메달 사냥에 나섰다.

서채현은 2일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리드 준결승에서 완등에 성공했다. 모리 아이(일본)와 나란히 '톱'(TOP)을 찍으며 공동 1위로 결승행 티켓을 따냈다. 함께 출전한 김채영은 52를 기록, 3위로 서채현과 함께 8명이 겨루는 결승 무대에 나서게 됐다.

전날 열린 볼더링 결승에서 서채현은 동메달을 목에 걸었다. 그는 1, 2번째 과제를 단 한 번의 실패 없이 첫 시도에 완등했다. 단숨에 50점을 쌓았다. 하지만 3번째 과제에서 최종 홀드(톱)를 잡지 못했다. 다만, 부분 점수가 주어지는 '존'(Zone) 홀드를 확보해 10점을 추가했다. 메달의 향방은 마지막 4번째 과제에서 정해졌다. 서채현은 마지막 과제에서도 존 홀드만 확보했다. 결국 완등에 실패한 서채현은 누적 점수에서 장웨퉁(중국)과 모리에 밀려 최종 3위에 머물렀다. 장웨퉁은 이날 3개를 완벽하게 완등해 85점을 얻었다. 모리는 3번째 과제에서 두 번 추락해 84.8을 기록했다. 서채현은 중국의 뤄즈루와 최종 70점으로 동률을 이뤘지만, 이전 라운드 성적을 비교하는 규정에 따라 서채현이 극적으로 동메달을 목에 걸었다. 서채현은 전날 열린 준결승에서 '100점 만점'을 기록하며 전체 1위를 기록했다.

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서채현은 리드에서 금메달을 정조준한다. 그는 볼더링 동메달 뒤 "항저우 대회 때 은메달을 땄고 여기서 동메달을 추가했다. (남은 리드 종목에서) 금메달을 따서 컬렉션을 완성하고 싶다"고 다짐했다.

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한편, 남자부 리드 준결승에서도 한국 선수 2명이 결승에 진출했다. 남자부 볼더링 은메달리스트 이도현은 준결승에서 33+를 기록하며 4위를 차지했다. 결승행 티켓을 따내 2개 종목 연속 메달에 도전한다. 함께 나선 노현승은 31로 5위를 차지해 8명이 출전하는 결승행 티켓을 품었다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com