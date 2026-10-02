'미쳤다' 본격 '金사냥' 앞둔 韓 스포츠클라이밍, 서채현 제대로 시동 걸렸다...리드 준결선 공동 1위로 결선 진출

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 여자 스포츠클라이밍 간판 서채현(서울시청·노스페이스)이 금메달을 향한 기대감을 키우는 실력을 준결선에서 뽐냈다.

서채현은 2일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자부 리드 준결선에서 완등에 성공하며 나란히 '톱'(TOP)을 찍은 모리 아이(일본)와 함께 공동 1위로 결승행 티켓을 따냈다.

서채현은 볼더링에서 이미 메달 획득에 성공했다. 30일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 여자 볼더링 결선에서 70점을 기록한 서채현은 중국의 뤄즈루와 최종 점수에서 동률을 이뤘지만, 이전 라운드 성적을 비교하는 규정에 따라 서채현이 극적으로 동메달을 목에 걸었다.

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이번에는 주 종목인 리드다. 세계랭킹 2위를 자랑하는 강자다. 출전 선수 14명 중 가장 마지막으로 모습을 드러낸 그는 월등한 기량을 자랑하며 벽을 등반했다. 제한 시간 2분50여 초를 남기고 40번째 홀드를 넘어선 서채현은 약 1분10초를 남기고 탑 홀드에 리드줄을 걸었다. 최종 기록은 4분51초 완등, 시간까지 고려하면 서채현은 공동 선두에 오른 일본의 모리에 앞선다.

함께 출전한 스무 살 유망주 김채영(전주바위오름)도 탑 홀드를 획득했으나, 제한 시간을 불과 몇 초 초과하며 최종 성적은 52로 기록됐다. 전체 3위에 해당하는 기록이다. 결선은 한국, 일본, 중국, 싱가포르 선수가 2명씩 진출해 메달을 두고 겨룰 예정이다.

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남자부 리드 준결승에서도 한국 선수 2명이 결승에 진출했다. 남자부 볼더링 은메달리스트 이도현(서울시청·노스페이스)은 준결승에서 33+를 기록하며 4위를 차지해 결승행 티켓을 따내 2개 종목 연속 메달에 도전한다. 함께 출전한 노현승(신정고)은 31로 5위를 차지해 8명이 출전하는 결승행 티켓을 품었다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com