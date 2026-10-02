韓 사상 첫 금메달 도전! 대한민국 브레이킹 남녀 전원 8강 진출 '순항'

사진=대한민국댄스스포츠연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 브레이킹이 순항했다.

2일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이엑스포에서 2026년 아이치-나고야 아시안게임 브레이킹 종목이 막을 올렸다. 대한민국 브레이킹은 이번 대회에서 사상 첫 금메달을 정조준한다. 한국의 최고 성적은 2023년 열린 항저우 대회에서 남자부 김홍열(Hong10)이 기록한 은메달이다.

이날 남자부 김홍열은 16강에서 태국의 나타폰 팟캄웡(Snake Ga)을 라운드 점수 2대0(9-0, 9-0)으로 완파했다. 두 라운드 모두 심사위원 9명의 만장일치를 받은 김홍열은 2023년 열린 항저우 대회 은메달에 이어 2개 대회 연속 메달에 도전한다. 김헌우(Wing)도 카자흐스탄의 디아스 아우바키로프(Dias)를 2대0으로 꺾고 8강에 합류했다. 두 라운드 득표수 합계는 14대4였다.

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여자부 권성희(Starry)는 카자흐스탄의 아이자라 주마베코바(Aizara)를 2대0으로 제압했다. 득표수 합계에서도 16-2로 앞섰다. 김예리(Yell) 역시 베트남의 보 티 타인 흐엉(Flavor)을 2대0(9-0, 9-0)으로 완파했다. 이로써 한국 선수 4명 모두 8강에 올랐다.

브레이킹은 두 선수가 음악에 맞춰 번갈아 연기하는 1대1 배틀이다. 심사위원 9명이 기술력, 표현력, 독창성, 수행력, 음악성 등 5개 부문을 평가해 라운드 승자를 가린다. 이날 16강은 3전 2승제로 진행됐다. 3일 오후 2시엔 여자부, 2시 40분엔 남자부 8강전이 열릴 예정이다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com