"충격" 日 54년 만의 쾌거! 대한민국 또 '노 골드' 아시안게임으로 남았는데…일본, 한국 잡고 테니스 金 환호

테니스 남자 복식 금메달은 일본 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 2일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테니스 남자 복식 결승. 일본 구스하라 유스케-나카가와 순스케 조가 한국 남지성-박의성 조를 상대로 승리한 뒤 환호하고 있다. 2026.10.2 eastsea@yna.co.kr(끝)

은메달 차지한 남지성-박의성 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 2일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테니스 남자 복식 결승. 대한민국 남지성-박의성 조가 일본 구스하라 유스케-나카가와 순스케 조에 패한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.10.2 eastsea@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]일본이 54년 만에 금메달을 목에 걸고 환호했다.

일본 테니스 전문 매체 '테니스매거진'은 2일 '구스하라 유스케-나카가와 ??스케 조가 테니스 남자 복식에서 54년 만에 아시안게임 금메달을 차지했다'고 보도했다.

대한민국의 남지성-박의성 조는 2일 일본 나고야의 히가시야마공원 테니스센터 센터코트에서 열린 구스하라-나카가와 조와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 테니스 남자 복식에서 0대2(3-6 6-7<4-7>)로 아쉽게 패했다.

Advertisement

한국은 2014년 인천 대회 임용규-정현 조 이후 12년만에 아시안게임 금메달을 노렸다. 그러나 한국 테니스는 마지막까지 생존한 '성성 듀오'의 결승전 패배로 이번 대회를 은메달 1개로 마무리했다. 한국은 2023년 열린 항저우 대회에서 권순우-홍성찬 조의 동메달에 이어 남자복식에서 2회 연속 메달을 따냈다.

이번 대회 한국 테니스 대표팀의 목표는 금메달 4개였다. 그러나 에이스 권순우가 남자 단식 경기에서 불의의 부상으로 기권하는 등 불운이 겹쳤다. 권순우는 왼쪽 무릎 부상으로 남자 단식 3회전에서 기권했다. 반면, 일본은 홈 코트에서 활짝 웃었다.

테니스 남자 복식 은메달 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 2일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테니스 남자 복식 결승. 대한민국 남지성-박의성 조가 일본 구스하라 유스케-나카가와 순스케 조에 패한 뒤 상대 선수들과 악수하고 있다. 2026.10.2 eastsea@yna.co.kr(끝)

Advertisement

'테니스매거진은 '일본이 한국을 꺾고 금메달을 차지했다. 이 종목에서 일본이 금메달을 딴 것은 1974년 테헤란 대회 이후 54년 만이다. 이 밖에 일본은 혼합 복식에서 일본 조끼리의 결승이 실현됐다. 남자 단식에선 동메달을 확정했다'고 전했다.

Advertisement

은메달 차지한 테니스 남자 복식 남지성-박의성 (나고야=연합뉴스) 이동해 기자 = 2일 일본 나고야 히가시야마 공원 테니스센터에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 테니스 남자 복식 결승에서 은메달을 차지한 대한민국 남지성과 박의성이 메달을 목에 걸고 기념촬영을 하고 있다. 2026.10.2 eastsea@yna.co.kr(끝)

한편, 남지성-박의성 조는 1세트부터 초반 흐름을 내주며 불안한 출발을 보였다. 31분 만에 첫 세트를 3-6으로 내줬다. 2세트에서는 접전이 이어졌다. 결국 경기는 타이 브레이크로 이어졌다. 타이 브레이크에서도 한국이 먼저 미니 브레이크에 성공하며 2-0으로 앞섰다. 하지만 일본의 추격에 4-4 동점을 내줬다. 한국은 4-5에서 미니브레이크를 허용한 뒤 상대의 두 차례 서브에서 연속 실점하며 타이브레이크를 4-7로 패했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com