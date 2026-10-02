'이번 대회서만 金 4개' 한국 여자 단체전 8연패 막은 인도 양궁, 태극 전사들의 소신 발언 "의식 안해, 올림픽이었으면 장담 못해"

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]인도 양궁의 상승세가 무섭다.

인도는 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적 광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전 결승전에서 한국을 5대3으로 제압하고 금메달을 목에 걸었다. 인도는 무려 28년간 지속된 한국 천하를 깼다. 한국 여자 양궁은 아시안게임 8연패에 실패했다.

인도가 이 종목 결승에 오른 것도, 금메달을 딴 것도 처음이다. 인도는 컴파운드 최강국이다. 항저우 대회부터 압도적인 모습을 보이고 있다. 이번 대회에서도 3개의 금메달을 거머쥐었다.

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그 기세를 리커브에서도 이어가고 있다. 세계 최강이라는 태극 궁사들의 철옹성에 균열을 내기 시작했다.

한국은 이번 대회에서 지금까지 단 2개의 금메달에 그치고 있다. 컴파운드 남자 개인전에서 김종호가, 리커브 남자 단체전에서 금메달을 목에 걸었을 뿐이다. 당초 컴파운드가 많이 올라왔다며 전관왕까지 자신했지만, 현실은 달랐다.

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우려 섞인 목소리가 나왔지만, 태극 전사들은 흔들리지 않았다. 남자 양궁의 에이스 김제덕은 "지금은 아시안게임이다. 만약 올림픽 경기를 뛴다고 하면 인도 선수들이 저렇게 완벽한 경기력이 나오는 것도 장담할 수 없다"고 말했다. 이어 "우리나라가 해야 할 것은 우리나라 선수들이 계속 준비하고 열심히 하는 것이다. 아직 남은 경기가 있기 때문에 잘할 것"이라고 힘줘 말했다.

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'맏형' 김우진도 비슷한 답을 내놨다. 그는 "항상 단체전 연습을 하거나 단체전 시합을 했을 때 상대 선수를 잘 의식 안한다. 저희 경기만 하려고 노력 하고 상대가 잘 쏘면 '잘 쏴구나' 딱 이정도만 생각한다"며 "이번 아시안게임 결승전 했었을 때도 많이 의식하거나 그런 건 없었던 것 같다. 그냥 우리끼리만 하자 이게 더 컸던 것 같다"고 했다.

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이어 "외국 선수들의 성장세도 충분히 느껴진다"며 "하지만 그것까지 포함해서 더 성장하려고 노력하고 있다. 물론 격차는 줄어들겠지만 앞으로 조금씩이라도 전진하기 위해서 최선을 다하고 있다"고 했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com