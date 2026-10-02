"진짜 징하다" 올림픽→세계선수권→아시안게임, 나가는 대회마다 모두 금메달 만드는 '황금 트리오' 김우진-이우석-김제덕의 '황금 케미'[오카자키 현장]

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]왁자지껄 인터뷰 속에서 이들의 합이 얼마나 잘맞는지 느낄 수 있었다.

마지막 희망인 대한민국 리커브 남자 양궁이 금빛 조준에 성공했다. 김우진(청주시청)-이우석(코오롱엑스텐보이즈)-김제덕(예천군청)으로 나선 한국 남자 양궁 대표팀은 일본 아이치현의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 남자 단체전 결승전에서 인도를 5대1(56-56, 57-50, 56-54)로 제압했다. 2014년 인천(동메달), 2018년 자카르타-팔렘방(은메달)에서 연속으로 금메달을 놓치다 지난 항저우 대회에서 다시 금맥을 캔 남자 대표팀은 이번 대회에서 2연패를 달성했다. 한국 남자 양궁은 지금까지 12번의 아시안게임에서 10개의 단체전 금메달을 거머쥐는 기염을 토했다.

김우진-이우석-김제덕 조합은 지난 파리올림픽에 이어 세계선수권, 이번 아시안게임까지 메이저 대회 3연패에 성공했다.

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김우진은 16년 만의 아시안게임 단체전 금메달이었다. 그는 "아시안게임을 다섯 번 출전을 했는데, 본의 아니게 16년이나 걸렸다. 이번 단체전이 뜻 깊고, 16년 동안 두 번 밖에 못땄으니 앞으로 더 열심히 하겠다"고 했다. 2연패에 성공한 이우석과 김제덕은 각각 "이제 3연패 4연패 5연패까지도 계속 도전할 생각이고 이 멤버 이대로 계속 갔으면 좋겠다", "형들과 함께 하는 것만으로도 영광인데 금메달까지 따서 뿌듯하다"고 했다.

이우석-김제덕-김우진으로 이어지는 순서는 황금 루트로 자리매김하는 모습이다. 김우진은 "사실 2번으로 가고 싶은데 앞에 있는 두 선수들이 도저히 안 바꿔 준다. 나이가 먹어 가는데 형 좀 편하게 쏘게 해달라 애원을 해도 거기 있으라 하더라. 그래서 내가 강제 적응하고 있다"고 웃었다. 김제덕도 "결국 돌고 돌아 이 순서로 오더라. 3번 해봤는데 진짜 어렵다"고 했다. 그러자 김우진이 "제가 그 쉽지 않은 걸 훈련시켜서 셋이 같이 있다면 순번을 좀 바꿔보겠다"고 했다.

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이날 변수는 바람이었다. 바람 때문에 여자 단체전과 혼성 단체전이 금메달을 놓쳤다. 경험 많은 김우진 조차 혀를 내둘렀다. 그는 "커리어 탑3에 들 정도로 알 수 없는 바람이 많았다. 제덕이가 오전에 고전했는데, 단체전 치르면서 제덕이의 데이터로 우리가 이 경기장을 빠르게 캐치할 수 있었다"고 했다. 혼성 단체전에서 동메달에 머문 김제덕은 "내 자신이 기죽지 않게 오히려 그냥 더 끌어내보자 약간 이런 마인드로 그냥 더 크게 소리 지르면서 파이팅 했다"고 했다.

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시상식에서 두가지 특별한 세리머니가 있었다. 일단 선수들이 손가락 2개를 폈다. 김우진은 "항저우 때 12년 만의 금메달을 땄다. 나고야에서 하나 더 따서 2개, 2연패 했다는 뜻"이라고 했다. 김제덕은 거수 세리머니까지 했다. 그는 이미 병역 특례를 받았다. 김제덕은 "지금 사회복무요원으로 복무 중이어서 일단은 군인 신분이기 때문에 그냥 했다"고 했다. 이를 본 예비역 병장 이우석은 "조금 못 미치긴 했다. 사실 저도 군인일 때 경례가 한 사진을 보면 왜 이렇게 했나 싶을 정도로 이상하게 했다. 나중에 제덕이한테 제대로 가르쳐 주겠다"고 웃었다.

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이 세 선수의 합을 LA 올림픽에서도 볼 수 있을까. 김제덕은 "매번 선발전부터 0점에서 출발한다. 지금 멤버로 한지 3년 정도 됐는데 매번 같다. 상대할때는 적이고 붙으면 파이팅하고, 그러면서 늘 한해르 맞이한다"고 했다. 그러자 김우진이 "난 널 적이라 생각한 적 없는데"라고 하자, 김제덕이 "적으로 생각합니다"라고 웃었다. 그러자 김우진이 "진짜 징하긴 하다"라고 웃었다.

홀로 개인전에 나서는 이우석은 "자카르타 때 은메달, 항저우에서 동메달을 땄다. 빈자리가 하나 남았다. 이번 개인전 열심히 준비했고, 어렵게 올라온만큼 꼭 금메달 따도록 하겠다"고 했다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com