'대충격, 아시안게임 폭망이 문제가 아니다' 중국 축구, 팔레스타인과의 안방 친선 A매치 0-5 역대급 참패..비난 대폭발 "팀 전체가 몽유병 환자 같았다"

중국과 팔레스타인의 친선 경기 모습 캡처=팔레스타인 축구협회 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]중국 축구가 안방에서 한마디로 '폭망'했다. 한수 아래라고 봤던 팔레스타인에 무려 5골차 무득점 대패를 당했다. 중국의 현재 FIFA랭킹은 91위이고, 팔레스타인은 95위다. 중국 축구팬들과 전문가의 맹비난이 쏟아졌다. 중국 남녀 축구는 최근 아이치-나고야 아시안게임에서도 기대에 미치지 못했다. 남자 대표팀은 준결승에서 한국에 1대2로 역전패해 우즈베키스탄과 동메달결정전을 앞두고 있다. 여자 대표팀은 한국과의 동메달결정전에서 0대1로 져 메달 획득에 실패했다.

중국 축구 A대표팀은 2일 중국 충칭에서 벌어진 팔레스타인과의 친선경기에서 졸전 끝에 0대5로 역대급 대패를 당했다. 전반에 3골을 내주며 끌려갔고 후반에도 8명의 선수를 교체하면서 만회골을 노렸지만 오히려 2골을 더 내주며 5골차 완패를 기록했다.

중국은 홈에서 팔레스타인에 5골차 대패를 당했다. 캡처=팔레스타인 축구협회 SNS

이날 중국 대표팀의 사령탑은 샤오지아위가 맡았다. 그는 4-4-2 전형으로 팔레스타인에 맞섰다. 팔레스타인은 4-3-2-1 포메이션으로 나섰다.

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중국은 전반에 자멸했다. 풀백 류양의 연이은 실수와 공간 허용으로 2골을 얻어맞았다. 공격수 타오창롱은 1대1 득점 찬스를 살리지 못했다. 후반 조커로 들어간 골키퍼 얀줄링은 두 차례 실수로 추가 실점의 빌미를 제공했다. 중국을 두차례 골대 불운까지 겹쳤다. 총체적 엉망 속에 무려 5골차 대패 결과가 나오고 말았다.

중국 포털 소후닷컴에는 대표팀에 형편없는 경기력에 비난이 쏟아졌다고 전했다. 전문가들은 '(중국)일부 선수들은 국가를 대표할만한 능력과 수준이 안 된다. 그걸로 충분하다. 더 이상 애쓸 필요가 없다. 코칭스태프가 여론의 압박을 견뎌낼 수 있을까'라고 평가했다. 또 '오늘 경기는 정말 어이가 없다. 기본적인 실수조차 너무 많았다. 마치 팀 전체가 몽유병 환자 같았다. 중국 축구는 상반기에는 꽤 좋은 모습을 보였는데 왜 이럴 수밖에 없나'라는 지적도 나왔다.

중국과 팔레스타인의 친선 경기 모습 캡처=팔레스타인 축구협회 SNS

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또 다른 전문가는 '팔레스타인 선수들이 중국 보다 본질적으로 더 강했다. 오늘 중국은 강력한 선발 라인업을 내세우지 못했다. 중국 슈퍼리그 선수들의 국제 경쟁력이 부족하다는 걸 다시 보여주었다'고 평가했다.

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중국은 앞서 지난달 27일 뉴질랜드와의 친선경기에서도 0대3으로 완패를 당한 바 있다. 두 경기 연속으로 완패를 당하자 중국 팬들의 실망감이 치솟은 것이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com