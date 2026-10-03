'이럴 수가' 일본 또 아시안게임 최악의 핑계, 이민성 감독 작심 발언..."부정 선수 출전 아냐, 말도 안 되는 소리"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]이민성 아시안게임 대표팀 감독조차 분노하게 한 질문이었다.

대한민국은 3일 오후 7시30분 일본 나고야의 도요타 스타디움에서 일본과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 축구 결승전을 치른다.

'숙명의 라이벌' 한국과 일본이 금메달을 두고 다툰다. 앞서 금메달을 두고 맞붙은 구기 종목 결승전에서는 한국이 미소를 지었다. 남녀 농구, 여자 핸드볼, 야구까지 한국의 승리였다. 남자 축구 또한 이 흐름을 이어가고자 한다.

Advertisement

일본과 달리 한국에는 의미도 남다르다. 병역 혜택이 걸려 있다. 한국 축구 미래를 위해 2014년 인천 대회부터 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우까지 이어온 금메달 신화를 이어가야 한다. 이를 위해 한국은 유럽파를 포함한 연령대 최고의 선수들에 와일드카드(24세 이상 선수)까지 더해 아사안게임을 위한 최강 전력을 구성했다.

일본은 계획 자체가 다르다. 아시안게임을 교두보라고 판단했다. 올림픽이라는 더 큰 무대에서 성장을 내기 위한 계획이다. 일본은 이에 맞춰 올림픽에 참가할 때 23세가 되는 선수들, 즉 현재 21세 이하의 선수들로 대표팀을 꾸렸다. 애초에 한국과 대회를 바라보는 시선, 무게감, 계획까지 모든 것이 다르다.

Advertisement

하지만 정작 한국과 승부가 시작될 때면 볼멘소리가 나온다. 격차를 언급한다. 일본의 디앤서는 '일본으로서는 힘든 전개가 예상된다. 아시안게임은 2003년 이후 출생자인 U-23 대표로 치른다. 하지만 일본은 2년 뒤 열리는 LA올림픽을 대비해 U-21 대표팀 선수들을 소집했다. 반면, 한국은 해외파를 포함해 전원 U-23 멤버다. 한국 선수들에겐 아시안게임 금메달을 따면 군 복무가 면제되는 중요한 대회다. 동기부여도 높다. 2014년 인천 대회부터 3연패를 달성했다. 이번에 4대회 연속 결승 진출'이라고 했다.

Advertisement

한국과 일본, 각기 다른 입장에 따른 선택이지만, 마치 일본이 열세를 감수하고, 한국이 무리하게 전력을 기용하는 듯한 뉘앙스를 풍긴다. 결승전 패배에 대한 포석을 깔아두는 듯한 분위기도 무시할 수 없다.

Advertisement

이런 의견을 이민성 감독에게도 물어보며 결국 논란에 불씨를 키웠다. 2일 공식 기자회견에서 이 감독은 선수 연령 관련 질문을 받았다. 확실히 선을 그었다. 이 감독은 "연령 얘기가 자꾸 나오는데, 우리가 부정 선수를 출전시킨 건 아니지 않느냐. 나라마다 각자 정책이 있는 거라고 생각한다"면서 "일본은 21세 이하로 올림픽까지 가는 정책이고 우리는 병역 특례도 고려해야 하니 23세 위주로 한 것인데, 그걸로 '우리는 21세인데 너희는 23세'라고 하는 건 말이 안 되는 것 같다"고 답했다.

정작 불만이 터져야 할 부분은 따로 있다. 한국 선수단을 불편하게 만들고 방해하는 일본의 대회 운영이다. 한국 축구 대표팀은 대회 내내 주최측의 운영 미숙으로 어려움이 따랐다. 첫 경기에서는 버스 기사의 실수로 축구장이 아닌 야구장으로 향하기도 했다.

Advertisement

결승전을 앞두고는 훈련 문제까지 터졌다. 도요타 스타디움에서 기자회견과 함께 공식 훈련이 진행될 예정이었는데, 잔디 상태 문제로 훈련은 취소됐다. 대표팀 관계자에 따르면, 대표팀은 카타르와의 첫 경기를 앞두고 사용했던 도요타시 스포츠파크를 훈련장으로 배정받았는데, 잔디 상태가 무척 좋지 못했던 터라 변경을 요청했으나 받아들여지지 않았다. 부정 선수가 아닌 부정한 대회 운영이 아닐 수 없다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com