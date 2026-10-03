'29초 한판승' 출발 좋았는데…메달 따고도 웃지 못했다 "日 대비했는데, 金 못 따서 아쉬움 크다" [나고야 LIVE]

김종훈의 값진 동메달 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 -90kg급에서 동메달을 차지한 대한민국 김종훈(오른쪽 첫번째)이 시상대에 올라 메달을 들어보이고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

유도 김종훈, 남자 -90kg급 동메달 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 -90kg급 동메달 결정전에서 대한민국 김종훈이 이란 아미르 아바스 추판을 상대하고 있다. 김종훈은 이 경기에서 승리하며 동메달을 획득했다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이종서 기자] "기쁨보다는 솔직히 실망이 큽니다."

김종훈(25·양평군청)은 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 유도 남자 90㎏급 동메달결정전에서 이란의 아미르 아바스 추판을 상대로 누르기 한판승을 거뒀다.

시작 39초 뒤 기습적으로 파고들어 유효를 따냈다. 이후에도 김종훈의 공세는 더욱 거세졌다. 계속해서 상대의 빈틈을 노리며 뒤집기를 시도했고, 완벽하게 누르기에 성공하며 한판승을 따냈다.

Advertisement

시상대에 설 수 있었지만, 김종훈의 표정은 밝지 않았다. 김종훈은 올해 아시아유도선수권대회 1위를 달렸고, 타슈켄트 그랜드슬램에서는 3위를 차지했다. 좋은 성적을 이어온 만큼, 금메달을 향한 기대가 컸다. 그는 "동메달을 땄다는 기쁨보다는 금메달을 못 딴 나에게 실망과 목표를 이루지 못했다는 아쉬움이 더 크다"고 했다.

김종훈은 16강전에서 인도네시아의 마데 사스트라 다르마를 만나 29초만에 한판승을 거두며 기분 좋은 출발을 했다. 8강전에서는 중국의 한치를 상대로 절반과 유효를 각각 얻어내면서 4강 진출에 성공했다.

Advertisement

4강전에서 오카다 리쿠에게 한판패를 당했고, 결국 동메달 결정전으로 향하게 됐다.

Advertisement

유도 김종훈, 남자 -90kg급 동메달 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 -90kg급 동메달 결정전 대한민국 김종훈과 이란 아미르 아바스 추판의 경기. 승리를 거둔 대한민국 김종훈이 숨을 고르고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

김종훈은 "대진표상 일본 선수를 준결승전에 만날 것 같았다. 국외 훈련에서 대비를 하고 준비를 많이 했다고 생각하는데 부족했던 것 같다"고 아쉬워했다.

Advertisement

생애 첫 아시안게임에 참가하는 그는 남다른 열기를 느껴져 경기를 했다. 김종훈은 "메이저 대회라서 그런지 다른 그랜드슬램보다 관심도 많고 응원도 해주시더라. 덕분에 설렘과 부담을 안고 경기를 준비한 것 같다"고 이야기했다.

김종훈은 이어 "부모님이 가장 먼저 생각난다. 가족도 오고 소중한 사람도 많이 왔다. 응원을 와주신 모든 분들께 감사하다"고 인사를 전했다.

Advertisement

아쉬움이 컸지만, 좌절할 시간은 없다. 당장 3일 단체전을 치러야 하고, 한국에 들어가서는 세계 선수권대회를 준비해야 한다. 김종훈은 "단체전에서는 금메달을 딸 수 있도록 하겠다"라며 "한국에 간 뒤에는 당장 다음주에 세계 선수권 대회가 있다. 또 2년 뒤 LA 올림픽에서 금메달을 딸 수 있도록 더 열심히 하겠다"고 했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com