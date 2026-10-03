이게 韓 스포츠 현실, 깨진 금 40개→44년 만에 아시안게임 최악 성적…中 전국체전 맞고, 日 역대 최고 성적→눈물의 비교 불가

박정윤·최용희, 컴파운드 혼성전 은메달 획득 (오카자키[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 30일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 혼성 단체 결승전 한국 대 인도의 경기. 슛오프 끝에 져 은메달을 획득한 박정윤과 최용희가 시상식을 마치고 퇴장하며 관중석을 향해 인사하고 있다.

인도에 져 은메달 차지한 여자 양궁 단체 (오카자키[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전에서 은메달을 차지한 한국 강채영, 이윤지, 오예진이 시상대에서 메달을 목에 걸고 있다. 오른쪽은 금메달을 차지한 인도 대표팀. 2026.10.2

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[스포츠조선 김성원 기자]중국 전국체전 수준에다 일본도 비교 불가다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임이 종착역이다. 대회는 지난달 19일 개막됐다. 20일부터 본격적인 메달레이스가 시작됐다. 3일 대한민국과 일본의 남자 축구 결승전이 사실상의 피날레 무대다. 폐막식은 4일 열린다.

이번 대회에는 43개 종목, 71개 세부 종목에 총 469개의 금메달이 걸려 있다. 항저우 대회보다 3개 종목, 10개 세부 종목이 늘어났다. 대한민국의 목표는 금메달 40~45개, 종합 3위다.

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3위는 무난해 보이지만 금메달 40~45개 달성은 물건너갔다. 한국은 3일 오전 9시 현재 금메달 33개, 은메달 39개, 동메달 62개를 수확했다.

3일에는 양궁 남녀 개인전, 태권도 겨루기, 스포츠클라이밍에 이어 남자 축구의 금메달을 기대하고 있다. 남자 축구의 경우 한국과 일본이 3개 대회 연속 결승 무대에서 맞닥뜨린다. 2014년 인천, 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회에서 금메달을 목에 건 한국은 4연패에 도전한다.

AFP 연합뉴스

Soccer Football - Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Victory Ceremony - Shizuoka Stadium Ecopa, Fukuroi, Japan - October 2, 2026 Gold medallists Japan celebrate after the victory ceremony REUTERS/Chalinee Thirasupa

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그러나 한국은 금메달 28개를 딴 1982년 뉴델리 대회 이래 44년 만에 가장 저조한 성적으로 대회를 마칠 것으로 예상된다. 뉴델리 대회 이우 한국은 금메달 50개 이상 시대를 활짝 열었다. 50개 아래로 떨어진 건 2018년 자카트라-팔렘방 대회다. 금메달 49개를 기록했다.

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2022년 항저우 대회에선 금메달 42개로 다시 추락했다. 이번 대회에선 금메달 40개의 벽도 깨질 것으로 보인다.

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반면 중국은 뉴델리를 필두로 항저우 대회까지 무려 11회 연속 종합 우승을 차지했다. 이번 대회에서 12회 우승도 달성했다. 일본에서 열린 대회지만 '중국 잔치'다.

중국은 3일 오전 9시 현재 금메달 162개, 은메달 81개, 동메달 73개를 획득했다. 다만 사상 처음으로 금메달 '200 고지'를 밟은 항저우 대회는 넘지 못했다.

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2위 일본은 금메달 72개, 은메달 83개, 동메달 85개를 기록 중이다. 한국보다 두 배가 넘는 금메달을 수확했다. 일본의 최다 금메달 기록은 1966년 방콕 대회의 78개이다.

그러나 한국과 일본의 금메달 개수를 합쳐도 중국에는 명함도 내밀지 못한다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com