'세계 최강' 한국 양궁, 대형 사고 더 이상 없다...오예진, 중국 잡고 은메달 확보, 곧 결승전

집중하는 오예진 (오카자키[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 3일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 준결승전 대한민국과 중국의 경기. 한국 오예진이 활시위를 당기고 있다. 2026.10.3 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]오예진이 한국 양궁의 희망으로 떠올랐다.

오예진은 3일 일본의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 여자 개인 4강전에서 중국의 항 위웨이에 7대3(29-29, 29-25, 28-27, 29-30, 30-29)으로 승리했다. 곧 결승전을 치른다.

오예진은 순항을 이어가며 4강까지 올라왔다. 32강전에서는 카타르의 리엠 알-사에이를 세트 점수 6대0으로 완파했다. 30-28, 28-26, 28-25로 상대를 압도했다. 16강에서도 인도네시아의 레자 옥타비아를 만났지만 흔들리지 않았다. 7대3으로 승리하며 8강에 올랐다.

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8강전, 대만의 츠-흐신 슈닐을 만났다. 1세트를 가져왔지만 2세트는 비겼다. 3세트를 내주면서 팽팽했던 승부. 오예진은 승부처에 강했다. 4세트에서 오예진은 10점 두 발, 9점 한 발로 승리했다. 무승부만 해도 준결승행을 확정하는 5세트. 오예진은 끝까지 집중해 6대4로 승리ㅤㅎㅒㅆ다.

4강에서는 중국의 항 위웨이를 상대했다. 항 위에이는 앞선 경기에서 일본의 나나미 아사쿠노를 6대0으로 꺾고 올라온 상황이었다.

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첫 세트부터 팽팽한 승부가 펼쳐졌다. 오예진은 첫 발에서 9점을 쐈고 중국은 10점으로 맞섰다. 이후 나란히 10점을 기록한 가운데 오예진이 마지막 화살에서도 10점을 추가했다. 중국 역시 9점을 기록하면서 양 팀 모두 29점으로 세트를 마쳤다. 세트 점수는 1-1로 균형을 이뤘다.

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활시위 당기는 오예진 (오카자키[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 2일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 단체전 대한민국과 인도의 결승. 한국 오예진이 활시위를 당기고 있다. 2026.10.2 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

두 번째 세트에서는 오예진이 조금씩 앞서기 시작했다. 첫 두 발에서 10점과 9점을 기록하며 중국보다 앞섰고, 마지막 화살까지 10점을 쏘며 총 29점을 만들었다. 중국의 마지막 결과와 관계없이 승리를 확정하면서 세트 점수 3-1로 앞서갔다.

세 번째 세트에서도 오예진의 집중력이 돋보였다. 첫 발에서 양 팀 모두 9점을 기록했지만, 두 번째 화살에서 오예진이 10점을 적중시키며 주도권을 잡았다. 중국이 마지막 화살에서도 9점에 그친 사이 오예진은 9점을 기록해 28-27로 세트를 가져갔다. 세트 점수는 5-1까지 벌어졌다.

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항 위웨이도 그대로 물러서지 않았다. 네 번째 세트에서 먼저 10점을 두 차례 기록하며 압박했고, 오예진은 9점과 10점으로 따라붙었다. 중국의 세 번째 화살이 10점을 기록하면서 승부는 다시 좁혀졌다. 오예진 역시 마지막 화살을 10점으로 장식했지만 최종 점수에서 29-30으로 밀리며 세트를 내줬다. 세트 점수는 5-3이 됐다.

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결국 마지막 5세트에서 오예진은 승리의 텐, 텐, 텐을 적중시켰다. 중국은 29점. 완벽하게 결승에 진출해 은메달을 확보한 오예진이다.