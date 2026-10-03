[속보]이럴 수가! '세계 최강' 대한민국 여자 양궁 '충격의 노골드'...'슛오프 통한의 8점' 오예진 마저 무너졌다, 인도 천재 궁사에 패하며 女개인전 은메달[오카자키 현장]

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[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]여자 양궁의 마지막 희망 오예진(광주은행)마저 무너졌다.

오예진은 3일 일본의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 여자 개인 결승전에서 인도의 아닐 쿰쿰 모호드에 슛오프 끝에 패했다. 세트 점수 6대6(29-27, 29-29, 29-30, 28-27, 28-30)에서 슛오프에서 8점에 그쳤다. 인도는 10점을 쏘며 은메달에 머물렀다. 전날 열린 여자 단체전에서 은메달을 목에 건 오예진은 개인전에서도 은메달을 획득했다. 한국 여자 양궁은 1986년 서울 대회부터 2014년 인천 대회까지 여자 개인전 7연패를 달리다, 지난 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 은메달에 머물렀다. 지난 항저우 대회에서는 임시현이 다시 금메달을 걸었지만 2연패에 실패했다.

리커브는 기계의 힘을 빌리지 않는 전통 활을 사용하는 종목으로 자타공인 우리나라가 최강이다. 한국 양궁은 당초 이번 대회에 걸린 5개 종목에서 모두 금메달을 가져가는 것을 목표로 했지만, 전날 남자 단체전 1개에 그쳤다. 이날 여자 개인전에서 강채영이 탈락하는 변수 속 오예진이 금메달을 노렸지만, 자존심을 구겼다.

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오예진은 2021년 대표팀에 처음 선발돼 '여고생 국가대표'로 불렸다. 2022년 전국체전 3관왕에 올라 주목을 받은 그는 2024년 파리올림픽 최종 선발전에서 4위에 머물며 3위까지 주어진 출전권을 따내지 못했다. 포기하지 않은 그는 꾸준히 입상하며 능력을 과시했고, 2026년 양궁 국가대표 선발전에서 2위에 오르며, 생애 첫 메이저 대회 출전에 성공했다.

오예진은 지난 26일 열린 랭킹 라운드에서 720점 만점에 678점을 쏴 3위로 본선에 올랐다. 4위에 자리한 이예진(677점)을 1점차로 제치고 개인전 출전권을 얻었다. 이번 대회 개인전은 국가별로 2명만 출전이 가능하다.

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그는 32강전에서 리엠 알-사에이(카타르)를 6대0(30-28, 28-26, 28-25)으로 제압했다. 16강전에선 레자 옥타비아(인도네시아)를 7대3(29-27, 29-30, 28-28, 29-28, 29-28)으로 눌렀다.

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8강전, 대만의 츠-흐신 슈닐을 만났다. 1세트는 퍼펙트였다. 3발을 모두 10점으로 장식했다. 상대가 마지막 발을 9점으로 쏘며 30-29로 승리했다. 2세트도 좋았다. 상대가 29점으로 압박을 줬지만, 오예진이 흔들리지 않고 10점을 마지막발로 장식하면서 29-29로 세트 점수 1점씩을 나눠가졌다. 3-1.

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3세트. 상대가 먼저 10점을 쐈다. 오예진도 10점으로 응수했다. 상대가 또 다시 10점으로 앞서갔다. 오예진이 9점을 쐈다. 마지막 발. 대만이 10점을 쏘며 승리를 확정지었다. 오예진도 10점이었다. 29-30. 세트 점수 3-3. 4세트. 두 선수가 모두 9점으로 출발했다. 오예진이 10점을 쏘며 분위기를 잡았다. 대만이 9점. 이번에도 오예진이 10점을 쏘며 승리를 확정지었다. 29-26. 세트 점수 5-3.

마지막 5세트. 대만이 9점을 쐈다. 오예진도 9점이었다. 대만이 또 다시 9점. 오예진이 10점을 쏘며 앞서나갔다. 대만이 10점. 9점만 쏘면 승리 9점을 쐈다. 6대4(30-29, 29-29, 29-30, 29-26-28-28)로 승리했다.

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4강 상대는 중국. 중국은 일본의 나나미 아사쿠노를 6대0으로 제압하고 4강에 올라왔다. 1세트. 오예진의 첫발은 9점, 상대는 10점이었다. 오예진이 10점을 쐈지만, 상대도 10점으로 응수했다. 오예진이 또 다시 10점을 쏘며 29점으로 1세트를 마쳤다. 상대가 9점을 쏘며 29-29. 세트 점수 1점씩을 나눠가졌다.

2세트, 첫발은 10-9, 오예진의 우세였다. 두번째 발 오예진의 슈팅이 8,9 사이의 경계에 걸치며 9점으로 인정받았다. 상대가 8점을 쐈다. 오예진이 10점을 쏘며 29점으로 남은 중국 선수의 결과에 상관없이 2세트 승리를 확정지었다. 세트 점수 3-1 리드.

3세트, 9점씩을 주고 받으며 출발했다. 두번째 발은 강채영이 10점을 맞추며 리드. 중국은 세번째도 9점이었다. 강채영이 9점을 맞추며 28-27로 승리했다. 세트 점수 5-1. 4세트. 중국이 10-10을 쐈다. 오예진은 9-10으로 추격. 상대가 10점을 쏘며 중국이 세트를 가져갔다. 오예진의 마지막발도 10점이었지만 29-30으로 세트를 내줬다. 세트 점수 5-3.

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마지막 5세트. 중국이 먼저 10점을 ?굽嗤? 오예진이 10점으로 따라갔다. 두번째 발은 9점. 오예진은 10점이었다. 중국이 10점. 오예진이 9점만 쏘면 승리였다. 9점을 쏘며 승리. 오예진이 7대3(29-29, 29-25, 28-27, 29-30, 30-29)로 승리하며 결승에 올랐다.

결승 상대는 인도. '17세 신궁' 모호드는 8강에서 강채영을 꺾고 올라왔다. 결승까지 환상의 실력을 자랑했다. 더군다나 전날 단체전 결승전에서 인도에 패한만큼, 오예진 입장에서도 설욕전이었다.

1세트, 오예진이 9점으로 출발했다. 인도는 10점. 강채영도 10점으로 응수. 인도가 9점을 쏘며 19-19 동점. 오예진이 X10을 쐈다. 인도가 8점을 쏘며 29-27, 1세트를 오예진이 가져갔다.

2세트, 인도가 9점으로 출발한 가운데, 오예진이 10점을 쏘며 기선을 제압했다. 두번째 발은 인도가 10점, 오예진이 9점. 인도가 10점을 쐈다. 오예진이 X10을 쏘며 29-29 동점, 세트 점수 3-1 리드.

3세트도 팽팽했다. 인도가 10점을 쏘자 오예진이 10점으로 따라갔다. 다시 인도가 10점을 쏘자 오예진도 10점이었다. 인도가 흔들리지 않고 10점을 쐈다. 오예진이 9점. 29-30으로 세트 점수 3-3이 됐다.

4세트. 오예진의 선공. 9점을 쐈다. 인도가 10점으로 앞서나갔다. 오예진이 10점을 쐈다. 인도가 8점을 쏘며 흔들렸다. 9점을 쏘면서 28점으로 4세트를 마쳤다. 인도가 9점을 쏘며 28-27로 4세트를 거머쥐었다. 세트 점수 5-3.

운명의 5세트. 인도가 10점을 쐈다. 오예진은 9점. 인도가 또 다시 10점. 오예진은 9점. 인도가 10점을 쏘면서, 30점 만점으로 승부를 슛오프까지 끌고 갔다.

한발로 결정되는 운명의 슛오프, 오예진이 8점을 쐈다. 인도가 10점. 금메달은 인도의 몫이었다.