‘세계 최강’ 무너졌다, ‘충격의 노골드’ 韓 여자 양궁 초비상...오예진, 리커브 개인전 아쉬운 은메달

집중하는 오예진 (오카자키[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 3일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 준결승전 대한민국과 중국의 경기. 한국 오예진이 활시위를 당기고 있다. 2026.10.3 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김대식 기자]충격의 은메달이다.

오예진은 3일 일본의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 여자 개인 결승전에서 아닐 쿰쿰 모호드(인도)에 세트 스코어 5대5 끝에 슛오프에서 패배해 은메달을 목에 걸었다. 아시아 최강의 자리를 또 내주고 말았다.

대망의 결승전, 오예진은 9점으로 출발했다. 모호드가 10점으로 달아나자 오예진은 x10을 적중했다. 모호드가 9점을 쏘며 동점. 오예진은 다시 x10을 쐈다. 모호드가 8점으로 흔들리며 1엔드는 오예진이 가져갔다.

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2엔드, 모호드가 9점으로 시작했다. 오예진은 또 x10을 기록했다. 모호드의 10점, 오예진은 9점으로 다시 동점. 모호드의 10점에 오예진은 10점으로 반격하면서 무승부로 마무리됐다.

승부처가 될 수 있는 3엔드. 서로 10점을 쏘면서 시작했다. 모호드의 연속 10점, 오예진도 x10으로 압박했다. 마지막 화살에서 희비가 엇갈렸다. 모호드가 10점, 오예진이 9점으로 추격을 허용했다.

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4엔드에서 오예진은 9점을 쐈다. 모호드는 10점으로 앞서갔다. 오예진의 10점에 흔들리며 모호드가 8점을 쐈다. 마지막 화살을 모두 9점을 쏘면서 오예진이 승리했다.

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집중하는 오예진 (오카자키[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 3일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 리커브 여자 준결승전 대한민국과 중국의 경기. 한국 오예진이 활시위를 당기고 있다. 2026.10.3 saba@yna.co.kr(끝)

우승을 확정할 수 있는 5엔드. 모호드가 10점, 오예진은 9점이었다. 모호드가 x10으로 오예진을 압박했다. 9점을 쏘고 만 오예진이다. 모호드가 트리플 10점으로 세트를 가져갔다. 결국 슛오프로 향했다.

마지막 한 발. 오예진은 8점을 쏘고 말았고, 모호드가 10점을 쏘면서 은메달이 확정됐다. 한국 여자 양궁 리커브와 컴파운드에서 모두 금메달 사냥에 실패했다. LA 올림픽을 앞두고 위기감이 조성됐다.