'가파른 상승세, 누구도 못 막는다' 태권도 영스타 문진호, 카자흐 아바바키로프 2-0 완파→준결승 진출..'금메달이 보인다'

무주 그랑프리 우승자 문진호 사진제공=세계태권도연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]가파른 상승세의 태권도 기대주 문진호(한국체대)가 아시안게임 금메달을 향해 순항했다. 8강에서 까다로운 카자흐스탄 상대를 넘고 준결승에 진출했다.

문진호는 3일 일본 도요하시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 태권도 남자 68㎏급 8강전서 사미르혼 아바바키로프(카자흐스탄)을 맞아 2대0(12-9, 9-6)으로 제압, 4강에 올랐다. 결승 진출을 놓고 다툴 상대는 태국의 반룽 툼팀당이다.

문진호는 1라운드에서 긴다리를 이용해 먼저 바디킥(2점)을 적중시켜 2점을 획득했다. 하지만 상대에게 곧바로 바디킥을 맞아 2점 실점했다. 그리고 다시 바디킥을 넣어 4-2로 도망갔다. 문진호는 차분하게 경기를 잘 풀어나갔다. 밀고 들어오는 상대의 몸통을 추가 공격해 10점을 회득했다. 하지만 상대도 헤디킥을 성공시키며 9점까지 추격했다. 이때 한국 벤치에서 비디오판독을 요청해 문진호의 바디킥 1번이 뒤늦게 인정을 받아 12-1로 1라운드를 승리했다.

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1라운드를 잡은 문진호는 2라운드에서도 차분하게 경기를 풀어갔다. 덤비지 않았다. 밀고 들어오는 상대를 기다렸다. 문진호는 2-3으로 끌려간 막판 바디킥과 헤드킥을 연달아 적중시키며 7-6으로 승리를 눈앞에 뒀다. 이때 한국과 카자흐스탄 벤치에서 비디오판독을 요청했다. 심판진은 문진호의 바디킥 1회를 인정했다. 그로인해 문진호가 2라운드를 9-6으로 승리하며 준결승 진출을 확정했다.

그는 앞서 16강전서 오마르 한톨리(팔레스타인)를 2대0(12-2, 10-4)으로 가볍게 누르고 8강에 올랐다.

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문진호는 2025년 후자이라오픈과 우시 그랜드슬램 챌린지, 방콕 그랑프리 챌린지를 제패했고, 나이로비 21세 이하 세계선수권대회에서도 은메달을 획득했다.

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지난 5월 울란바타르 아시아선수권대회와 7월 춘천 코리아오픈에 이어 이번 대회까지 정상에 오른 문진호는 생애 첫 아시안게임을 앞두고 상승세를 이어갔다. 지난달 무주에서 열린 그랑프리에선 마르코 골루비치(크로아티아)를 누루고 정상에 올랐다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com