유도 단체전 첫 金 사냥 시작됐다…중국에 4대1 승리→준결승行 [나고야 LIVE]

유도 김민종, 남자 +100kg급 동메달 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 +100kg급 동메달 결정전. 대한민국 김민종이 아랍에미리트(UAE) 마고메도마르 마고메도마로프를 상대로 승리를 거둔 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 한국 유도 대표팀이 단체전 금메달을 위한 첫 테이프를 성공적으로 끊었다.

한국은 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 혼성 단체전에서 4대1로 승리했다.

1번주자로 나간 남자 100㎏ 이상급 김민종은 유효 2개로 승리를 거머쥐었다. 리하이양과 붙은 김민종은 시작 후 39초만에 지도를 받았지만, 2분21초와 3분20초에 유효를 하나씩 따내면서 첫 테이프를 기분 좋게 끊었다.

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허미미의 금빛 미소 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 시상식. 금메달을 획득한 한국 허미미가 미소짓고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

2번주자 여자 57㎏급 허미미도 기세를 이어갔다. 개인전 금메달을 딴 허미미는 중국의 타오위잉을 상대했고, 연장전(골든스코어)에서 지도 3개를 얻어내며 반칙승을 얻어냈다.

세 번째로 나온 남자 73㎏급 안재홍 역시 상대의 3지도 반칙승으로 승리를 잡은 가운데 네 번째 선수로 출전한 여자 70㎏급 김혜미는 중국의 탕징에게 연장전에서 한판 패배를 당했다.

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남자 90㎏급 김종훈이 끝냈다. 중국의 한치와의 승부에서 절반 두 개를 얻어내며 한판승을 완성했다.

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한편, 유도 혼성 단체전은 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임부터 도입됐다. 한국은 2018년 동메달을 목에 걸었지만, 2023년 열린 항저우 아시안게임 때는 메달을 따지 못했다. 이번 대회에서 입상은 물론 금메달을 추가하겠다는 각오다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com