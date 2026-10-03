[속보]5세트서 10-10-10, 이게 진짜 韓양궁 클래스!, 이우석, 인도 돌풍 잠재웠다...男개인전 결승 진출! 커리어 첫 AG 금 보인다[오카자키 현장]

Advertisement

Advertisement

[오카자키=스포츠조선 박찬준 기자]남자 양궁의 마지막 희망 이우석이 인도의 돌풍마저 잠재웠다.

이우석은 3일 일본의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 남자 개인 4강전에서 인도의 디라이 봄마데바라를 7대3(28-26, 28-28, 30-30, 29-29, 30-27)로 제압했다. 이우석은 4강전 승리로 은메달을 확보했다.

전날 열린 남자 단체전에서 김제덕-김우진과 함께 금메달을 합작한 이우석은 개인전 금메달에 도전한다. 2006년 도하 대회부터 2014년 인천 대회까지 3연패를 이룬 남자 양궁은 지난 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우 대회에서는 금메달 사냥에 실패했다. 당시 이우석은 자카르타-팔렘방에서 은메달, 항저우에서 동메달을 획득했다.

Advertisement

이우석은 전날 단체전 금메달을 획득한 후 " 자카르타 때 은메달, 항저우에서 동메달을 땄다. 빈자리가 하나 남았다. 이번 개인전 열심히 준비했고, 어렵게 올라온만큼 꼭 금메달 따도록 하겠다"고 각오를 전했다. 이제 단 1승만을 남겨뒀다.

리커브는 기계의 힘을 빌리지 않는 전통 활을 사용하는 종목으로 자타공인 우리나라가 최강이다. 한국 양궁은 당초 이번 대회에 걸린 5개 종목에서 모두 금메달을 가져가는 것을 목표로 했지만, 전날 남자 단체전 1개에 그쳤다. 이날 여자 개인전에서 오예진마저 은메달에 머물며 이우석의 어깨가 더욱 무거워졌다.

Advertisement

2006년 초등학교 시절 피자와 치킨을 사준다는 약속에 양궁을 시작한 이우석은 일찌감치 두각을 나타냈다. 아쉽게 4위로 3위까지 갈 수 있는 리우올림픽 출전에 실패한 이우석은 자카르타-팔렘방 대회에 나섰지만, 개인전과 단체전 모두 은메달에 그쳤다. 당시 상무에 있던 이우석은 조기 전역에 실패했다.

Advertisement

이어 도쿄올림픽 대표팀에 뽑혔지만, 1년 연기 되며 다시 치른 선발전에 탈락하며 올림픽과 인연을 맺지 못했다. 이후 출전한 항저우 대회에서 혼성 및 남자 단체전에서 2관왕을 달성하며 한을 풀었다. 파리올림픽에 나서며 마침내 올림픽 한을 푼 이우석은 단체전에서 금메달까지 목에 걸었다. 개인전에서는 동을 땄다. 이후에도 세계선수권 등 꾸준히 국제대회에 입성하며 한국 양궁의 간판으로 자리매김했다.

Advertisement

이우석은 26일 펼쳐진 예선 라운드에서 720점 만점에 687점을 쏘며 4위에 올랐다. 6위에 오른 김우진(684점)을 제치고 개인전 출전 티켓을 따냈다. 개인전은 각 국가별로 2명의 선수만이 나설 수 있다.

이우석은 32강전에서 압두르 라흐만 알리프(방글라데시)를 6대2(30-27, 28-28, 29-29, 30-27)로 잡았다. 16강전이 고비였다. 한때 0-4로 밀렸지만, 매서운 집중력을 발휘했다. 슛오프 끝에 8강행 티켓을 거머쥐었다. 마지막에 10점을 쏘며 귀중한 승리를 차지했다. 이우석은 레자 샤바니(이란)와의 16강전에서 6대5(28-30, 22-26, 29-26, 29-29, 29-28, 10-9)로 역전승했다.

Advertisement

김제덕이 니라지 차우한(인도)과의 16강전에서 4대6(28-30, 29-29, 30-29, 29-29, 27-29)으로 패하며 개인전 8강에는 이우석만이 홀로 남게 됐다.

8강전, 부탄의 킨레이 츠헤링에 7대1(29-27, 30-28, 28-28, 29-27)로 승리했다. 1세트, 이우석이 먼저 쐈다. 10점이었다. 부탄은 9점으로 출발. 이우석이 9, 10점을 쏘는 동안 부탄은 연속 9점을 쐈다. 29-27. 1세트를 차지했다. 2세트. 부탄이 9점으로 출발하자, 이우석이 10점으로 앞서나갔다. 부탄이 10점을 쏘자 이우석도 10점이었다. 부탄이 9점, 이우석이 10점, 10-10-10으로 2세트도 차지했다.

3세트, 부탄의 첫발은 9점이었다. 이우석도 9점. 부탄이 또 다시 9점. 이우석도 9점. 부탄이 10점을 쏘며 28점으로 3세트를 마무리. 이우석도 10점을 쏘며 동점을 만들었다. 세트 점수 5-1. 4세트 부탄의 첫발이 8점이 됐다. 이우석은 9점. 두번째 발에서 나란히 10점을 쐈다. 8번째 발 부턴은 9점. 이우석은 10점. 이우석의 완승이었다.

Advertisement

4강 상대는 인도였다. 인도는 이번 대회 중요 순간마다 한국의 발목을 잡았다. 여자 단체전 결승에서 인도에 패했고, 여자 개인전에서도 인도에 밀려 은메달에 머물렀다. 봄마데바라는 8강에서 아미르콘 사비코프를 6대2로 제압하고 4강에 올랐다.

1세트, 인도가 첫 발을 8점으로 쐈다. 이우석도 8점. 인도가 10점을 쏘자 이우석도 10점을 쐈다. 인도가 마지막발을 8점으로 쏘며 기회가 왔다. 이우석은 10점. 28-26으로 1세트를 가져갔다. 2세트 인도가 10-10-8을 쐈다. 이우석은 10-9. 마지막발을 9점으로 장식하며 28-28, 세트 점수를 1점씩 나눠가졌다. 세트 점수 3-1 리드.

3세트, 인도가 10점으로 출발했다. 이우석도 10점. 인도가 또 다시 10점을 쐈다. 이우석은 X10으로 응수. 인도가 10-10-10을 완성했다. 이우석도 만점. 30-30. 세트 점수를 또 다시 나눠 가지며 4-2 리드.

4세트, 인도가 9점으로 출발했다. 이우석은 10점. 리드를 잡았다. 인도가 X10을 쐈다. 이우석이 흔들리지 않고 10점. 인도가 다시 10점. 이우석이 9점을 쏘며 29-29 동점. 세트 점수 5-3 근소한 리드.

마지막 5세트, 인도가 9점을 먼저 쐈다. 이우석이 X10을 기록했다. 인도가 또 다시 9점, 흔들렸다. 이우석은 10점에 걸쳤다. 2점차 리드. 인도의 5세트 마지막발도 5점이었다. 이우석이 마지막발도 10점을 쏘며 승리했다.

이우석이 결승에 올랐다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com