아, 통한의 연장전 패배…韓 유도 단체전, 또 결승 진출 좌절→동메달 결정전 [속보]

유도 김민종, 남자 +100kg급 동메달 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 +100kg급 동메달 결정전. 대한민국 김민종이 아랍에미리트(UAE) 마고메도마르 마고메도마로프를 상대로 승리를 거둔 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 한국 유도 혼성 단체전의 금메달이 다시 한 번 좌절됐다.

한국은 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 혼성 단체전에서 카자흐스탄을 상대로 3대4으로 패배했다.

여자 57kg급 허미미가 첫 테이프를 끊었다. 다나 아브디로바를 상대한 허미미는 시작 후 39초에 나란히 지도를 받았다. 그러나 2분24초에 조르기로 한판승을 거뒀다.

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2번주자는 남자 73kg급 이은결. 구스만 키르기스바예프를 맞대결을 펼쳤다. 키르기스바예프가 2지도를 받으며 몰렸지만, 이은결이 유효를 허용했다. 결국 1-1 동점.

여자 70kg급 김혜미가 다시 흐름을 가지고 왔다. 8강전에서 중국의 탕징에게 연장전 한판패를 당했던 김혜미는 아자르 아스하트를 유효승으로 잡아냈다.

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남자 90kg 김종훈이 아이다르 아라포프에게 절반패를 당하면서 다시 2-2로 균형이 맞춰졌다.

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여자 70kg 이상급 김하윤이 벼랑 끝 한국을 구해냈다. 아이다 토이시베코바와 승부에서 절반 두 개를 이끌어내며 한판승을 거뒀다.

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그러나 남자 100kg 이상급 김민종이 연장 끝에 패배하면서 승부결정전으로 향했다.

김하윤이 다시 나섰다. 그러나 김하윤이 3지도로 반칙패를 당하면 결국 결승진 진출이 좌절됐다.

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한편, 한국은 우즈베키스탄과 동메달 결정전을 치른다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com