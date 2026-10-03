챔피언이 탄생할 시간…2026 인제 GT 마스터즈, 11일 시즌 최종전

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2026 인제 GT 마스터즈의 올 시즌 챔피언이 11일 결정된다.

2026 인제 GT 마스터즈는 오는 11일 강원도 인제군 인제 스피디움에서 시즌 최종 라운드인 5라운드를 개최한다. 1라운드부터 이어진 다섯 번의 레이스 여정의 마지막 무대다. 마스터즈1·마스터즈N-evo·마스터즈N·마스터즈2·마스터즈3 등 5개 클래스가 출격해 시즌 마지막 경쟁을 펼친다.

인제 GT 마스터즈의 결승은 세 시간 동안 이어지는 내구레이스로 진행된다. 단순히 한 랩의 기록이 빠른 것만으로 승부를 결정하기 어려운 만큼 피트스톱과 드라이버 교체, 차량 관리 등 팀 단위의 전략이 중요하다. 특히 시즌 최종전인 만큼 각 팀은 마지막까지 포인트를 놓고 치열한 전략 싸움을 벌일 것으로 보인다.

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올 시즌 챔피언이 아직 결정되지 않은 클래스는 마스터즈1·마스터즈N-evo·마스터즈2다.

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최상위 클래스인 마스터즈1에서는 최근환·권도윤(BOBRACING X 아주자동차대학교) 조가 4라운드까지 2연승을 거두며 선두에 올라 있다. 하지만 김태환·이인용(오버리미트) 조 역시 수학적으로 역전이 가능한 포인트 차를 유지하고 있어 최종전 결과에 따라 챔피언이 바뀔 가능성이 남아 있다.

마스터즈N-evo와 마스터즈2 역시 선두와 추격 팀의 포인트 격차가 남아 있어 최종전에서 시즌 챔피언이 결정된다. 반면 마스터즈N에서는 김태일·장성훈(TEAM05X) 조가, 마스터즈3에서는 정시현·이재용(봉좌레이싱) 조가 지난 4라운드에서 일찌감치 시즌 챔피언을 확정했다.

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챔피언 경쟁이 끝난 팀들에게도 최종전은 한 시즌을 마무리하는 무대다. 다섯 라운드를 모두 소화한 참가자들은 마지막 레이스에서 시즌의 마지막 기록과 순위를 남기게 된다.

이정민 인제 GT 마스터즈 조직위원장은 "다섯 라운드를 버텨내며 여기까지 온 모든 팀에게 이미 의미 있는 시즌이었다"며 "마지막 경기까지 완주해 각자의 자리에서 영광을 안으시길 바란다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com