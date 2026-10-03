'경기 운영이 미숙했다' 태권도 기대주 문진호 결승 진출 실패→동메달 획득, 태국 에이스에 1-2 역전패..'뒷심이 부족했다'

문진호, 태권도 68㎏ 동메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 68㎏급 한국 문진호와 태국 반룽 툽팀당 준결승. 한국 문진호가 경기에 패한 후 아쉬워하고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr

문진호, AG 태권도 겨루기 68㎏ 준결승 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 68㎏급 한국 문진호와 태국 반룽 툽팀당 준결승. 한국 문진호가 경기를 펼치고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr

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[스포츠조선 노주환 기자]태권도 기대주 문진호(19·한국체대)가 결승 진출에 실패하며 동메달에 머물렀다. 준결승에서 태국의 에이스에 아쉽게 역전패했다.

문진호는 3일 일본 도요하시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 태권도 남자 68㎏급 준결승에서 반룽 툼팀당(태국)에 라운드 스코어 1대2(9-0, 0-14, 5-1)로 졌다.

문진호는 1라운드 초반 팽팽했다. 1분이 지난 시점에서 문진호가 몸통 차기로 2점을 획득하면 기선을 제압했다. 이후 또 바디킥(2점)으로 4-0으로 도망갔다. 1라운드 종료 20초를 남기고 상대 선수가 손가락 골절로 일시 중단됐다. 속개된 경기에서 문진호는 바디킥와 연속 헤드킥(3점)으로 5점을 획득해 9-0으로 1라운드를 가져왔다.

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문진호, AG 태권도 겨루기 68㎏ 준결승 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 68㎏급 한국 문진호와 태국 반룽 툽팀당 준결승. 한국 문진호가 경기를 펼치고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr(끝)

1라운드를 따낸 문진호는 2라운드 먼저 2점을 내주며 출발했다. 들어가다가 몸통을 맞았다. 조급해진 문진호가 들어가다 몸통과 머리를 연속으로 맞고 끌려갔다. 감점까지 내줬고, 돌려차기까지 내주며 0-14로 완패를 당했다. 1라운드와는 완전히 다른 경기 양상이었다.

문진호는 마지막 3라운드에서도 먼저 헤드킥을 당했다. 그러나 잡고 찼다고 봐 득점 무효 후 오히려 감점을 당했다. 그런데 태국 벤치에서 비디오판독을 요청했다. 심판진은 번복하지 않았다.

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그러나 문진호는 상대에게 바디킥을 허용했지만 공격적으로 대응 몸통을 찼다. 처음에 득점이 인정됐다고 상대를 잡았다고 해 인정되지 않았다. 문진호가 3-5로 뒤진 상황, 한국 벤치는 비디오판독을 요청했지만 번복되지 않았다. 문진호는 마지막에 2점을 획득해 5-5로 동점을 만들었다. 심판은 마지막 상황을 비디오판독했지만 문제 없다고 판단했다. 문진호가 라운드 스코어 1대2로 져 결승 진출에 실패했다. 문진호가 3라운드 감점이 3점으로 상대(1점) 보다 더 많았다.

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그는 앞서 16강서 오마르 한톨리(팔레스타인)를, 8강에선 사미르혼 아바바키로프(카자흐스탄)을 눌렀다.

문진호, AG 태권도 겨루기 68㎏ 준결승 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 68㎏급 한국 문진호와 태국 반룽 툽팀당 준결승. 한국 문진호가 경기를 펼치고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr

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문진호는 2025년 후자이라오픈과 우시 그랜드슬램 챌린지, 방콕 그랑프리 챌린지를 제패했고, 나이로비 21세 이하 세계선수권대회에서도 은메달을 획득했다. 지난 5월 울란바타르 아시아선수권대회와 7월 춘천 코리아오픈에 이어 지난달 무주에서 열린 그랑프리에선 마르코 골루비치(크로아티아)를 누르고 정상에 올랐다. 아시안게임을 앞두고 절정의 경기력을 유지했지만 준결승에서 무너졌다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com