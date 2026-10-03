'태권도 종주국 자존심 세웠다, 첫 겨루기 결승 진출' 중량급 간판 송다빈 결승행→은 확보, 이란 복병 아마디 2-0 제압→中 무원제와 금 대결..'노련한 경기 운영 빛났다'

송다빈, 여자 67㎏급 준결승전 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 여자 67㎏급 한국 송다빈과 이란 파테메 아흐마디 준결승 경기. 한국 송다빈이 경기를 펼치고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 태권도 여자 중량급 스타 송다빈(울산광역시체육회)이 아시안게임 첫 금메달까지 한 고비를 남겨뒀다. 이번 대회 한국 태권도 겨루기 선수 중 처음을 결승에 올랐다.

송다빈은 3일 일본 도요하시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 태권도 여자 67㎏급 준결승에서 파테메흐 아마디(이란)을 2-0(7-1, 2-0)으로 제압하고 결승에 올랐다. 결승 상대는 중국의 무원제다.

송다빈은 1라운드에서 바디킥(2점)으로 먼저 2-0으로 기선을 제압했다. 송다빈은 상대에게 펀지를 허용해 1실점했지만 바로 몸통을 차 2점을 추가하며 4-1로 도망갔다. 이어진 공격에서 송다빈의 헤드킥(3점)이 통하면서 7-1로 더 멀리 달아났다. 송다빈이 노련하게 경기를 풀어내며 1라운드를 가져왔다.

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송다빈, 여자 67㎏급 준결승전 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 여자 67㎏급 한국 송다빈과 이란 파테메 아흐마디 준결승 경기. 한국 송다빈이 경기를 펼치고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr(끝)

송다빈은 2라운드에서도 안정적으로 경기를 풀어나갔다. 둘다 좀처럼 유효타를 때리지 못했다. 송다빈은 경기 종료를 2초 남기고 바디킥을 적중하며 2-0으로 승리, 결승 진출을 확정했다.

송다빈은 앞서 16강전에선 올라 알도세리(바레인)를, 8강에선 라마 아보-알룹(요르단)을 연속으로 완파했다. 알도세리에게는 단 1실점도 하지 않았다.

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송다빈은 한국 태권도 중량급의 간판이다. 탁월한 유연성과 후반 집중력이 돋보이며 경기 운영을 매우 영리하기 잘 한다. 경기 후반부에 역전 발추기가 주특기다.

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무주 그랑프리 우승자 송다빈 사진제공=세계태권도연맹

올해 무주 그랑프리 결승에서 나스타샤 코스미체바(러시아)에 대역전극을 펼쳐 생애 첫 그랑프리 우승을 차지했다. 울란바토르 아시아선수권에서 은메달을 획득했다. 그는 국가대표 1차 선발전 1위와 아시아선수권 은메달로 별도의 최종 평가전 없이 이번 아시아게임 출전 자격을 획득했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com