'통한의 돌려차기 6점 허용, 아쉽다' 태권도 강상현 결승 진출 실패→동메달, 우즈벡 에이스에게 0-2로 당했다..'앞서가다 방심해 머리를 얻어맞았다'

태권도 80㎏ 강상현 동메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 80㎏급 한국 강상현과 우즈베키스탄 마라트 마블로노프 준결승 경기에서 패해 동메달이 확정된 한국 강상현이 아쉬워하고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr

강상현, 태권도 남자 80㎏급 '동메달' (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 80㎏급 한국 강상현과 우즈베키스탄 마라트 마블로노프 준결승 경기. 한국 강상현이 경기를 펼치고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr

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[스포츠조선 노주환 기자]태권도 중량급 스타 강상현(울산광역시체육회)이 아시안게임 결승 진출에 실패했다. 준결승에서 우즈베키스탄 에이스를 상대로 방심하다 막판 돌려차기를 얻어맞은게 패인이었다.

강상현은 3일 일본 도요하시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 태권도 남자 80㎏초과급 준결승에서 우즈베키스탄의 강자 마라프 마브로노프를 맞아 라운드 스코어 0-2(8-15, 8-8)로 져 결승 진출에 실패했다. 강상현은 동메달에 그쳤다. 경기 운영이 미숙해 아쉬웠다.

태권도 80㎏ 강상현 전방위 발차기 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 80㎏급 한국 강상현과 우즈베키스탄 마라트 마블로노프 준결승 경기. 한국 강상현이 경기를 펼치고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr

강상현은 1라운드에서 먼저 실점했다. 헤드킥(3점)을 당했다. 이어 몸통킥을 맞았고, 돌려차기까지 얻어맞았다. 순식간에 크게 실점했다. 다급해진 강상현은 마구 들어가 근접전을 펼쳤다. 바디킥을 성공했지만 얻어맞으면 실점했다. 30초를 남기고 8-15로 끌려가면 사실상 1라운드를 내줬다. 강상현은 1라운드에서 경기 운영에서 큰 미스를 범했다.

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태권도 80㎏ 강상현 동메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 80㎏급 한국 강상현과 우즈베키스탄 마라트 마블로노프 준결승 경기에서 패해 동메달이 확정된 한국 강상현이 아쉬워하고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr(끝)

강상현은 2라운드 초반 6-0으로 앞서며 반격했다. 바디킥을 세차례 연속 성공시켰다. 1라운드와는 완전히 다른 식으로 대응했다. 이후 서로 바디킥을 한번씩 주고 받았다. 강상현은 2라운드 종료를 코앞에 두고 방심한 사이 상대에게 돌려차기(헤드킥)를 허용 6점을 내주면서 8-8로 동점이 됐다. 동점일 경우 회전 공격이 많은 선수가 라운드를 가져가게 된다. 따라서 강상현이 2라운드 스코어도 빼앗가며 결승 진출에 실패했다.

태권도 80㎏ 강상현 동메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 남자 80㎏급 한국 강상현과 우즈베키스탄 마라트 마블로노프 준결승 경기에서 패해 동메달이 확정된 한국 강상현이 아쉬워하고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr(끝)

강상현은 앞서 8강에서 태국의 잭 머서를 가볍게 눌렀다. 강상현은 한국 태권도 중량급의 대들보다. 세계선수권대회에서 이미 두 차례나 금메달을 딴 베테랑이다. 2023년 바쿠 세계선수권에서 처음 정상에 올랐고, 작년 우시 세계선수권에서 금메달을 획득했다.

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제주 출신인 강상현은 2023년 처음 국가대표로 발탁됐고, 이번에 아시안게임 첫 우승에 도전했지만 강한 상대를 만나 경기 운영이 미숙했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com