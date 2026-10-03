'통한의 돌려차기 6점 허용, 아쉽다' 태권도 강상현 결승 진출 실패→동메달, 우즈벡 에이스에게 0-2로 당했다..'앞서가다 방심해 머리를 얻어맞았다'

[스포츠조선 노주환 기자]태권도 중량급 스타 강상현(울산광역시체육회)이 아시안게임 결승 진출에 실패했다. 준결승에서 우즈베키스탄 에이스를 상대로 방심하다 막판 돌려차기를 얻어맞은게 패인이었다.
강상현은 3일 일본 도요하시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 태권도 남자 80㎏초과급 준결승에서 우즈베키스탄의 강자 마라프 마브로노프를 맞아 라운드 스코어 0-2(8-15, 8-8)로 져 결승 진출에 실패했다. 강상현은 동메달에 그쳤다. 경기 운영이 미숙해 아쉬웠다.
강상현은 1라운드에서 먼저 실점했다. 헤드킥(3점)을 당했다. 이어 몸통킥을 맞았고, 돌려차기까지 얻어맞았다. 순식간에 크게 실점했다. 다급해진 강상현은 마구 들어가 근접전을 펼쳤다. 바디킥을 성공했지만 얻어맞으면 실점했다. 30초를 남기고 8-15로 끌려가면 사실상 1라운드를 내줬다. 강상현은 1라운드에서 경기 운영에서 큰 미스를 범했다.
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강상현은 2라운드 초반 6-0으로 앞서며 반격했다. 바디킥을 세차례 연속 성공시켰다. 1라운드와는 완전히 다른 식으로 대응했다. 이후 서로 바디킥을 한번씩 주고 받았다. 강상현은 2라운드 종료를 코앞에 두고 방심한 사이 상대에게 돌려차기(헤드킥)를 허용 6점을 내주면서 8-8로 동점이 됐다. 동점일 경우 회전 공격이 많은 선수가 라운드를 가져가게 된다. 따라서 강상현이 2라운드 스코어도 빼앗가며 결승 진출에 실패했다.
강상현은 앞서 8강에서 태국의 잭 머서를 가볍게 눌렀다. 강상현은 한국 태권도 중량급의 대들보다. 세계선수권대회에서 이미 두 차례나 금메달을 딴 베테랑이다. 2023년 바쿠 세계선수권에서 처음 정상에 올랐고, 작년 우시 세계선수권에서 금메달을 획득했다.
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제주 출신인 강상현은 2023년 처음 국가대표로 발탁됐고, 이번에 아시안게임 첫 우승에 도전했지만 강한 상대를 만나 경기 운영이 미숙했다.
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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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