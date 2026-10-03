'충격' 金 허미미까지 무너졌다…유도 혼성 단체전, AG 2연속 노메달 [속보]

허미미, 여자 -57kg급 8강전 승리 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 8강. 한국 허미미가 중국 타오위잉을 상대하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

허미미 금메달 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 1일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 여자 -57kg급 결승전. 몽골 아리운자야 테르비시를 상대로 승리하고 금메달을 따낸 허미미가 기뻐하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 한국 유도 대표팀이 대회 2연속 단체전 노메달로 마쳤다.

한국은 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 혼성 단체 동메달 결정전에서 우즈베키스탄을 상대로 2대4로 패배했다.

남자 73㎏급 이은결이 첫 추자로 나섰다. 치열한 공방전이 펼쳐진 가운데 종료 21초를 남기고 유효를 허용하며 아쉽게 패배했다.

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두 번째는 여자 70㎏급 김혜미가 시린존 율도쇼바오와 붙었다. 나란히 지도 1개를 가지고 연장전에 돌입했다. 연장 초반 지도를 나란히 한 번씩 받았다. 연장 2분15초에 유효를 허용했지만, 번복되면서 다시 기회를 얻게 됐다. 그러나 연장 2분53초에 다시 김혜미가 지도를 추가로 받으면서 반칙패(3지도)를 당했다.

세번째 남자 90㎏급 김종훈이 연장전에서 발뒤축걸기로 절반을 따내면서 첫 승을 잡았다.

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네번째는 이현지가 나왔다. 허리후리기로 절반을 따낸 뒤 결누르기로 절반을 더하면서 순식간에 한판 승리를 만들었다.

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원점으로 돌아간 경기. 남자 100㎏ 이상급 김민종이 한판패를 당하면서 벼랑 끝에 몰렸다.

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여자 57㎏급 '금메달리스트' 허미미가 마지막 희망이 됐다. 연장까지 가는 접전을 펼쳤지만, 결국 유효패를 당했다. 장시간 비디오판독에 들어갔지만, 끝내 반전은 없었다.

유도 김민종, 남자 +100kg급 동메달 (나고야=연합뉴스) 서대연 기자 = 2일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 +100kg급 동메달 결정전. 대한민국 김민종이 아랍에미리트(UAE) 마고메도마르 마고메도마로프를 상대로 승리를 거둔 뒤 기뻐하고 있다. 2026.10.2 dwise@yna.co.kr(끝)

한국은 8강전에서 중국을 상대로 4대1로 완승을 거두며 기분 좋은 출발을 했다.

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1번주자로 나간 유효 2개로 승리를 따냈다. 김민종은 리하이양을 상대로 시작 후 39초만에 지도를 받았지만, 2분21초와 3분20초에 유효를 하나씩 따내면서 승리를 안겼다.

2번주자 허미미도 순조롭게 경기를 풀어갔다. 개인전 금메달을 딴 허미미는 중국의 타오위잉을 상대했고, 연장전(골든스코어)에서 지도 3개를 얻어내며 반칙승으로 이겼다.

한국 안재홍, 유도 남자 -73kg급 16강 출전 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 31일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 남자 -73kg급 16강. 한국 안재홍이 키르기스스탄 누르무함메드 바키르디노프를 상대하고 있다. 2026.10.1 mon@yna.co.kr(끝)

세 번째로 나온 남자 73㎏급 안재홍 역시 상대의 3지도 반칙승으로 승리를 잡았다. 그러나 네 번째 선수 김혜미는 중국의 탕징에게 연장전에서 한판 패배를 당했다.

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김종훈이 끝냈다. 중국의 한치와의 승부에서 절반 두 개를 얻어내며 한판승을 완성했다.

카자흐스탄과의 4강전이 아쉬웠다. 심판의 판정도 유독 엄격했다.

허미미가 첫 주자로 나와 2분24초에 조르기 한판승을 따냈다.

2번주자로 나선 남자 73㎏급 이은결이 유효패를 당한 가운데 김혜미가 아자르 아스하트를 유효승으로 잡으며 반격에 성공했다.

김종훈이 절반패를 당하면서 2-2 균형이 맞춰진 가운데 여자 70kg 이상급 김하윤이 아이다 토이시베코바와 승부에서 절반 두 개를 이끌어내며 한판승을 따냈다.

김민종이 연장 끝에 패배하면서 결국 연장전(골든스코어)로 접어들었다. 김하윤이 다시 나섰다. 그러나 김하윤은 3지도로 패배를 당했고, 결국 결승전 진출에 실패했다.

유도 혼성 단체전은 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 처음 시작됐다. 한국은 2018년 동메달을 따낸 가운데 2023년 열린 항저우 대회에서는 동메달 결정전 패배로 메달이 불발됐다.

이번 대회 금메달을 노렸지만, 아쉽게 노메달로 마치게 됐다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com