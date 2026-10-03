"어깨는 무거웠지만 발은 가볍게" '한국 태권도 겨루기 '노 골드' 대위기 구세주' 송다빈, 中 무원제 격파→유일 금메달 획득.."김유진, 열심히 준비했는데… 눈물난다"

송다빈 태권도 금메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 여자 67㎏급 시상식. 금메달을 차지한 한국 송다빈이 활짝 웃고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr(끝)

송다빈 아이치·나고야 아시안게임 금메달 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 여자 67㎏급 한국 송다빈과 중국 무원저 결승 경기. 금메달을 획득한 한국 송다빈이 태극기를 들고 경기장을 돌고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr

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[스포츠조선 노주환 기자]"어깨는 무거웠지만 발은 가볍게 하려고 했다."

한국 태권도 겨루기는 송다빈(울산광역시체육회) 덕분에 금메달 1개로 굴욕을 간신히 모면했다. 역대 아시안게임 최초로 '노 금메달'로 대회를 마감할 뻔한 대위기를 송다빈이 구했다.

태권도 여자 중량급 스타 송다빈(울산광역시체육회)이 아시안게임 첫 금메달을 따냈다. 이번 대회 한국 태권도 겨루기의 처음이자 마지막 금메달이었다. 태권도 겨루기는 역대 아시안게임에서 가장 적은 금메달 한개로 대회를 마쳤다.

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송다빈은 3일 일본 도요하시 종합체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 태권도 여자 67㎏급 결승에서 중국의 무원제를 라운드 스코어 2대1(4-2, 4-10, 8-5)를 제압하며 우승했다. 송다빈의 노련한 경기 운영이 빛난 한판이었다.

송다빈, AG 태권도 겨루기 금메달 순간 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 여자 67㎏급 한국 송다빈과 중국 무원저 결승 경기. 금메달을 획득한 한국 송다빈이 기뻐하고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr

송다빈은 우승 후 믹스트존 인터뷰에서 "선수 생활 가운데 오늘이 최고로 기쁘다. 결승 무대에 나설 때 어깨는 무거웠지만 발은 가볍게 하려고 노력했다"고 말했다고 연합뉴스가 전했다.

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송다빈이 금메달을 획득하지 못했다면 한국 겨루기는 정식 종목으로 처음 채택된 1986년 서울대회 이후 처음으로 아시안게임에서 금메달 하나 없이 대회를 굴욕적으로 마칠 뻔했다.

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그는 "오늘 같이 경기한 선수들이 다 결승에 갈 줄 알았는데, 아쉽게 저만 올라갔다"면서 "(8강서 탈락한 김유진에 대해)옆에서 누구보다 열심히 준비한 걸 봐서 눈물이 날 것 같다. 너무 아쉽다"고 말했다.

송다빈 AG 금빛 발차기 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 여자 67㎏급 한국 송다빈과 중국 무원저 결승 경기. 한국 송다빈이 경기를 펼치고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr

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송다빈의 이번 금메달을 공을 이아름 코치에게 돌렸다. 그는 "(이)아름 코치님의 목소리가 너무 잘 들렸다. 2라운드는 이미 진 거니까 최대한 잊으려고 노력했다. 상대 선수가 다리가 길다 보니까 오히려 뒤로 빠지면 한 대 더 맞는다. 무조건 악착같이 버텼고, 경기가 끝나는 순간까지 집중하려고 노력했다"고 말했다.

한국 태권도는 이날 송다빈과 함께 김유진(여자 57㎏급), 문진호(남자 68㎏급), 강상현(남자 80㎏초과급)에 겨루기에 출전했지만 김유진은 8강에서 탈락했고, 문진호와 강상현은 동메달 두개에 그쳤다.

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송다빈, 태권도 결승 진출 (도요하시[일본]=연합뉴스) 김동민 기자 = 3일 일본 아이치현 도요하시 종합체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 태권도 겨루기 여자 67㎏급 한국 송다빈과 이란 파테메 아흐마디 준결승 경기. 경기에 승리한 한국 송다빈이 경기장을 나서고 있다. 2026.10.3 image@yna.co.kr

전문가들은 송다빈을 대기만성형 선수로 평가한다. 송다빈은 "아직도 성장 중인 선수라고 생각한다. 재능보다 노력으로 결실을 이룬 것 같다. 그랑프리부터 LA올림픽을 목표로 최선을 다할 테니까 많은 응원 주시면 감사하겠다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com