[오피셜] 44년 만에 최악의 대한민국 위기인데...'금메달 80개+메달 261개' 역대 최고의 일본 탄생, 韓과 비교불가

사진캡쳐=산케이스포츠

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]아시안게임 역사상 최고의 기록을 세운 일본이다.

일본 매체 스포츠 호치는 3일 '2026년 아이치-나고야 아시안게임 유도 남녀 혼성 단체 결승이 열려, 일본이 카자흐스탄에 4대0으로 압승을 거두며 대회 3연패를 달성했다 유도 일본 대표팀의 이번 대회 9번째 금메달을 획득했으며, 일본의 금메달 획득 수에서도 1966년 방콕 대회의 78개를 넘어 79개째로 경신했다'고 보도했다. 이후 금메달 1개를 더 추가해 일본은 금메달 80개에 도달했다. 아직 대회가 완벽히 끝난 게 아니라서 메달이 더 추가될 수도 있다.

일본에서 열렸던 대회라 일본이 확실히 좋은 모습을 보여줬다. 역대 최고 성적을 향해 가는 일본을 향해 대회 막바지부터 현지에서는 기대가 높았다. 일본 매체 산케이스포츠는 1일 '30일부터는 일본의 전통적 강세 종목이라 할 수 있는 유도와 레슬링이 시작된다. 일본 선수단의 역대 최다 메달 기록인 1994년 히로시마 대회의 218개(금 64, 은 75, 동 79) 경신을 향해 나아가고 있으며, 단일 대회 최다 금메달 기록은 1966년 방콕 대회의 78개이다. 폐막까지 남은 5일 동안의 메달 러시로 기록을 경신할 수 있을지 주목된다'며 일본 역대 최고의 성적이 기대된다고 밝혔다.

Advertisement

역대 최다 금메달에 이어 역대 최다 메달 기록도 이미 갈아치웠다. 금메달 80개, 은메달 91개, 동메달 90개로 메달 개수가 261개에 달한다. 일본의 효자 종목은 수영이었다. 수영에서만 메달 37개(금 7, 은 15, 동 15)로 메달을 많이 추가했다. 수영에서 일본은 신예를 많이 발굴했다. 17세 오하시 신이 100m와 200m 평영에서 2관왕에 올랐다. 육상도 일본의 효자 종목이었다. 메달은 32개로 수영에서 획득한 메달보다 적었지만 금메달을 10개나 차지했다. 은메달도 12개, 동메달도 10개를 추가했다.

그에 비해 한국의 성적은 걱정스럽다. 역대 최악의 성적을 낼 것으로 예상되고 있다. 역대 성적을 놓고 보면 한국은 아시안게임에서 꾸준히 50개 안팎의 금메달을 수확해왔다. 1982년 뉴델리 대회 이후 대부분의 대회에서 금메달 50개 이상을 기록하며 아시아 스포츠 강국의 위상을 유지했다.

Advertisement

하지만 이런 흐름은 2018년 자카르타·팔렘방 대회에서 처음으로 끊겼다. 당시 한국은 금메달 49개에 머물며 50개 선을 넘지 못했다. 2022년 항저우 대회에서는 이보다 더 적은 42개의 금메달을 기록했다. 이번 대회를 앞두고도 한국은 항저우 대회와 비슷한 수준의 금메달 획득을 목표로 삼았다. 최소 40개 이상의 금메달을 노렸다.

Advertisement

아직 축구 등 남은 종목이 있지만 금메달 4개를 추가하는 건 불가능이다. 양궁, 태권도와 같은 효자 종목들이 기대 이하의 성적을 거둔 탓이다. 44년 만에 역대 최저 금메달이 기록을 세울 것으로 예상된다. 2028년 LA올림픽을 앞두고 해결할 과제가 많아진 한국이다.