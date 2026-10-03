日 미쳤다! '韓 판정 논란 눈물' 유도 경기장에 버젓이 욱일기 등장 대충격…야구장 반입 금지 급사과 후 망령 되살아나

일본 관중들이 3일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 유도 혼성단체전 일본과 카자흐스탄의 결승전에서 욱일기를 들고 응원하고 있다. [유도관계자 제공. 재배포 및 DB 금지]

사진캡처=X

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[스포츠조선 김성원 기자]일본의 '욱일기 망령'이 다시 살아났다.

3일 2026년 아이치-나고야 아시안게임 유도 혼성단체전이 열린 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에 욱일기가 등장해 논란이다. 일본의 일부 관중이 카타흐스탄과 결승전에 욱일기를 펼쳐 응원했다.

연합뉴스에 따르면 유도계 관계자는 "대회 조직위원회에 조처를 취해달라고 했으나 큰 움직임을 보이지 않았다"고 전했다. 욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯한 아시아 각국을 침략할 때 전면에 내세운 깃발로, 군국주의와 제국주의를 상징한다.

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하지만 일본은 월드컵, 올림픽, 아시안게임 등 국제 스포츠 대회때 마다 욱일기 응원을 벌여 질타를 받았다. 이번 대회에서도 이미 논란이 있었다.

연합뉴스

야구 경기장에 욱일기와 대만 청천백일만지홍기의 반입을 금지하는 공식 안내판이 등장했다. 하지만 하루 만에 철거됐다. 일본 우익 세력 등의 항의가 이어지자 욱일기 반입을 금지한 것에 관해 사과해 더 큰 논란을 낳았다.

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일본은 혼성단체전 결승전에서 카자흐스탄을 4대0으로 완파하고, 금메달을 목에 걸었다. 반면 한국은 '노메달'에 울었다.

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3대4로 패한 카자흐스탄과의 4강전에서 판정 논란이 제기됐다. 3-3 동점이 된 한국은 연장전에 들어갔고, 추첨에 따라 여자 최중량급 경기가 펼쳐졌다. 한국은 78㎏ 이상급의 김하윤, 카자흐스탄은 토이시베코바가 다시 나섰다.

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희비는 골든스코어에서 갈렸다. 김하윤은 연장서 지도 2개를 연거푸 받아 불리한 상황에 놓였고, 이후 상황을 뒤집지 못하고 세 번째 지도를 받아 고개를 떨궜다.

그 판정을 일본 출신 주심이 했다. 일본은 이미 결승에 선착해 있었다. 김하윤은 억울하다는 제스처를 보였고, 한국 코칭스태프도 항의했지만 결과가 달라지지는 않았다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com