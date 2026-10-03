대충격! 日도대체 왜 이러나? '도요토미 논란'이 엊그제인데, 유도 경기장에 버젓이 욱일기 등장

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[스포츠조선 박찬준 기자]아시아의 평화와 화합을 기치로 내세우는 아시안게임 무대에 일본 군국주의의 상징인 욱일기가 등장했다.

일본의 일부 관중들이 3일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 유도 혼성단체전 일본과 카자흐스탄의 결승전에서 욱일기를 펼쳐 들고 일본 대표팀을 응원했다.

유도계 관계자는 "대회 조직위원회에 조처를 취해달라고 했으나 큰 움직임을 보이지 않았다"고 전했다.

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욱일기는 일본 군국주의 전범기로 제국주의 침략을 겪은 한국과 중국 등 아시아 국가에 큰 상처를 남긴 상징이다. 올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 주요 국제 주요 스포츠 대회에선 정치적 개입을 막기 위해 관련 문구나 상징물이 담긴 물품의 반입을 제한하고 통제한다.

그러나 유독 일본에서 열리는 국제 스포츠대회에서는 욱일기 사용을 둘러싼 논란이 반복되고 있다.

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이번 대회에서도 욱일기를 둘러싼 논란은 이미 한 차례 불거졌다.

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대회 조직위원회는 지난 달 26일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 열린 일본과 대만전을 앞두고 경기장 앞에 욱일기와 대만 국기인 청천백일만지홍기의 반입을 금지한다는 안내문이 게시됐다가 하루 만에 철거했다. 이후 일본 우익 세력 등의 항의가 이어지자 욱일기 반입을 금지한 것에 관해 사과해 논란을 키웠다.

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이번 대회에서는 유독 역사 관련 논란이 많았다. 대회 개막 전인 15일에는 '도요토미 히데요시 논란'이 있었다. 일본 나고야의 긴조항에서 선수촌으로 쓰이는 대형 크루즈선 '코스타 세레나호'가 접안한 것을 기념하는 식전 공연이 열렸다. 조직위는 선수촌을 짓는 대신 컨테이너와 크루즈선을 활용한 저비용-친환경 대회를 표방하고 나섰다.

사진=AFP 연합뉴스

문제는 이 식전 공연에 오다 노부나가, 도요토미 히데요시, 도쿠가와 이에야스로 분장한 인물들이 무대에 오른 것. 이들은 전국시대를 거쳐 일본을 통일한 인물로, 나고야 3걸로 불린다. 아이치현과 나고야시가 관광, 문화 콘텐츠로 적극 활용하는 지역의 대표 상징이다.

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하지만 도요토미는 1592년 조선을 침략해 임진왜란을 일으킨 장본인이다. 조선은 물론, 무려 7년간 동아시아 전체를 흔들었다. 그런 도요토미가 아시아 각국 선수들의 보금자리가 될 곳에 등장했으니, 논란이 될 수 밖에 없었다.

논란에 조직위는 "나고야항 입항 행사에서 '나고야 오모테나시 무장대'가 공연한 것은 개최지인 아이치·나고야의 지역 문화와 관광을 소개하기 위한 행사였다"며 "해당 공연은 특정 역사적 인물을 지지하거나 어떠한 역사적 메시지를 전달하려는 의도가 아니었다"고 밝혔다.

하지만 내로남불의 극치였다. 2020년 도쿄올림픽 당시 대한민국 선수단은 도쿄 시내 선수촌 외벽에 '신에게는 아직 5000만 국민의 응원과 지지가 남아 있사옵니다'라는 현수막을 걸었다. 임진왜란 당시 이순신 장군의 '상유십이 순신불사'(尙有十二 舜臣不死·아직도 제게 열두 척의 배가 있고, 저는 아직 죽지 않았습니다) 장계에서 아이디어를 얻었다.

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하지만 일본 언론은 이를 정치적 메시지라 문제를 제기했고, 극우 단체까지 나섰다. 선수촌 앞에서 시위를 벌이자 우리 선수단은 현수막을 철거했다.

대한체육회가 움직였다. 서한을 통해 강력히 항의하며 한국의 뜻을 전했다. 욱일기까지 등장하며 일본의 역사 인식에 대한 비판의 목소리가 더욱 커질 전망이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com