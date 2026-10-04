'역대 최악 AG' 日 마지막까지 초대형 사고 쳤다…유도장에 욱일기 등장, 화합은 포기했나

3일 유도장에 등장한 욱일기. 【 연합뉴스】

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 2026 아이치-나고야 아시안게임이 마지막까지 엉망진창이다.

유도 혼성단체전이 열린 3일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나. 일본과 카자흐스탄의 결승전이 열린 자리에서 '욱일기'가 등장했다. 일부 관중들이 관중석에서 펼치며 일본 대표팀을 응원한 것.

유도계 관계자에 따르면 대회 조직위원회에 조처를 취해달라고 했지만, 큰 움직임이 없었다.

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욱일기는 일본 제국주의와 군국주의를 내세우던 시기에 사용됐던 깃발이다. 한국과 중국 등 아시아 국가의 역사적인 아픔이 있는 식민 지배 시기를 상징한다. 더욱이 일본전에 앞서서는 한국과 우즈베키스탄의 동메달 결정전이 열리기도 했다. 한국이 일본과 결승전에서 붙었다면 논란은 더욱 커졌을 것이다.

올림픽, 월드컵, 아시안게임 등 주요 국제 스포츠 대회에선 정치적 개입을 막기 위해 관련 문구나 상징물이 담긴 물품의 반입을 제한하고 통제한다.

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화합과 교류를 앞세운 아시안게임 무대에서 욱일기는 마땅히 금지돼야할 품목이다. 그러나 이번 대회에서 욱일기 논란은 이번인 처음이 아니다.

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욱일기 반입 금지' 안내판(좌)과 AG조직위의 사과문(우) .사진제공=서경덕 성신여대 교수

대회 조직위원회는 지난 달 26일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 야구장에서 열린 일본과 대만전을 앞두고 경기장 앞에 욱일기와 대만 국기인 청천백일만지홍기의 반입을 금지한다는 안내문을 게시했다가 하루 만에 철거했다.

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논란은 끝이 아니었다. 이후 일본 우익 세력 등의 항의가 이어지자 조직위는 욱일기 반입을 금지한 것에 관해 사과의 뜻을 전했다. 안내가 잘못된 것이며 욱일기는 공식 반입 금지 대상이 아니라는 것이었다.

이번 아시안게임은 사실상 역대 최악을 예약해둔 상태다. 곳곳에서 사고가 발생했다.

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남자 하키 한국과 방글라데시의 경기 직전에는 북한 국가가 잘못 울려 퍼졌다. 선수촌을 대신해 도입된 임시 컨테이너 숙소를 두고 해외 선수들의 비좁다는 불만이 폭주했다.

셔틀버스가 오지 않아 선수들이 제때 훈련을 소화하지 못하기도 했다. 훈련장도 갑자기 취소되는 일이 비일비재 했다. 배드민턴은 18시간 동안 3경기를 치르는 강행군 일정을 치르면서 "죽으라는 것이냐"라는 원성이 자자했다.

대회 조직위원회 회장 대행을 맡고 있는 히로사와 이치로 나고야 시장은 "결코 일어나서는 안 될 문제들로 인해 피해를 입은 선수들과 관계자 여러분께 깊이 사과드린다. 진심으로 뼈저리게 반성해야 한다"고 사과를 하기도 했다. 그러나 마지막까지 곳곳에서 잡음은 이어졌고, '최악'이라는 불명예는 피하기 어렵게 됐다.

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나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com