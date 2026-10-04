'대충격' 일본 아시안게임 역사상 최악의 핑계, 韓 축구 부정선수 사용 취급하나 "23세 이상도 3명 불러"...日 팬들도 "한국은 나이 많잖아"

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[스포츠조선 이현석 기자]대체 왜 일본은 23세 선수들을 쓰지 않았을까. 패배에 또 이유가 붙었다.

금메달로 마무리 지은 한국 축구다. 대한민국 축구 아시안게임대표팀은 3일 일본 아이치현 도요타 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 결승전에서 1대0으로 승리했다. 한국은 후반 15분 터진 엄지성의 결승골을 끝까지 지키며, 2014년 인천 대회를 시작으로 2018년 자카르타-팔렘방, 2022년 항저우, 그리고 이번 대회까지 4연패에 성공했다.

일본은 다시 한번 울었다. 2018년과 2022년, 그리고 2026년까지 모두 결승에서 한국에 무릎을 꿇었다. 한국 축구의 벽을 넘지 못하며 일본 연령별 대표팀은 오랜 기간 아시안게임 금메달과 거리를 두고 있는 상황이다.

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한국은 이날 경기 베스트 라인업을 내세워 금메달을 위한 전력 투구를 선보였다. 주장 이기혁을 비롯해 엄지성 이영준 등 핵심 선수들이 변함없이 자리를 지켰다. 승부를 마무리한 선수도 엄지성이었다. 15분 양민혁이 오른쪽에서 경합하며 상대 수비를 뚫어냈다. 골키퍼를 맞고 흐른 볼을 엄지성이 잡았다. 엄지성이 수비 한명을 멋지게 접은 후 왼발 슈팅을 때렸다. 그대로 일본 골망을 흔들었다. 한국은 이 한 골을 끝까지 지켜냈다.

결승 패배 이후 일본에서는 다시 한번 충격적인 주장이 나왔다. 나이 차를 언급했다. 일본의 도스포웹은 '일본의 U-21(21세 이하) 대표팀이 한국에 0대1로 패해 금메달을 놓쳤다. 우승을 다투는 한국은 병역 면제를 걸고 올해 북중미 월드컵에도 출전한 23세 이상 선수 3명도 불렀다. 총력전을 벌이며 이번 대회를 이기고자 했다'며 '다만 엄지성에게 선제골을 빼앗겼고, 패배를 벗어나고자 했지만 따라잡지 못했다. 3대회 연속 결승에서 한국에 패해 은메달을 목에 걸었다'고 전했다.

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또 같은 핑계다. 앞서 경기 전부터 한국의 선수 구성에 대해 지속적으로 집요하게 언급한 일본이다. 다만 누구도 일본에게 U-21 대표팀을 강요한 바 없다. 아시안게임이 올림픽의 중간다리가 되는 대회로 지정된 것도 아닐 뿐더러, 전적으로 일본의 선택이다. 금메달을 위해서라면 U-23 대표팀을 기용하는 것도 방안이었지만, 일본은 스스로 이런 방안을 포기했다. 전력의 격차가 단순히 핑계가 될 수 없는 이유다.

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이민성 감독도 경기 전 불편한 기색을 드러낸 바 있다. 이 감독은 선수 나이에 대한 물음에 "연령 얘기가 자꾸 나오는데, 우리가 부정 선수를 출전시킨 건 아니지 않느냐. 나라마다 각자 정책이 있는 거라고 생각한다"고 선을 긋기도 했다.

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이런 의견이 축구에서만 나온 게 아니라는 것도 문제다. 일본은 농구, 야구 등에서도 패배 이후 한국은 1군이지만, 일본은 유망주 혹은 1군이 아니라는 핑계로 한국의 금메달을 깎아내리는 주장을 펼쳤다. 결국 아시안게임이라는 대회의 의미 자체를 퇴색시키는 주장일 수밖에 없다.

한편 일부 일본 팬들도 일본 언론의 의견에 동조하기도 했다. 한 팬은 일본 TBS의 기사에 댓글을 통해 "한국은 더 많은 나이의 선수들 기용했다. 전체적으로 질 수밖에 없었다. 올림픽까지 성장해줬으면 한다"고 주장하기도 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com